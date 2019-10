«Sacramenti dai diaconi Valga per tutti»

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Serena Sartini Il presidente dell'Accademia per la vita: «Non servono funzionari del sacro» «Il Sinodo sull'Amazzonia è stato un grande atto di coraggio: attenzione a non ridurlo ad alcune scelte che il Papa ha chiamato ecclesiastiche», come la questione dei preti sposati. Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, è stato uno dei padri sinodali e traccia un bilancio dei lavori. «Il Sinodo è stato un grande atto di coraggio sia civile che religioso. Per tre settimane la chiesa cattolica si è presa cura dell'Amazzonia, una terra che sta vivendo gravissime devastazioni ambientali e tragiche oppressioni dei popoli che la abitano. Papa Francesco ha accolto questa sfida in tutta la sua gravità, consapevole che questa parte così peculiare della terra ha una ricaduta sull'intero pianeta. Già Wojtyla e Ratzinger avevano detto che la pace mondiale è ...

