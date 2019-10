Rugby | Mondiali 2019 | l’Inghilterra chiama Ben Spencer al posto di Willi Heinz

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Resta ormai da giocare soltanto l’ultimo atto della Coppa del Mondo di(oltre alla finale per il terzo): sabato 2 novembre, alle ore 10.00 italiane, Inghilterra e Sudafrica si affronteranno all’International Stadium di Yokohama, in Giappone, per contendersi il titolo iridato. L’Inghilterra dovrà però cambiare il suo mediano di mischia di riserva alle spalle di Ben Youngs: un infortunio al ginocchio ha messo ko, e così Eddie Jones, CT australiano della compagine inglese, hato in sua sostituzione Ben, dei Saracens, che vanta tre presenze in Nazionale. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

Eurosport_IT : IMPRESA INGHILTERRA! ???? ?????????????? Batte gli All Blacks e vola in finale ai Mondiali di Rugby dove aspetta la vincen… - DuccioFumero : Mondiali Rugby 2019: Inghilterra-Sudafrica, nate per vincere - infoitsport : Rugby, Mondiali: impresa Inghilterra, batte gli All Blacks e vola in finale -