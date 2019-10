Rugby | i migliori italiani della seconda giornata di Top 12

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Si è disputata nel weekend ladel massimo campionato italiano di. Sono quattro le formazioni ancora imbattute, con Petrarca Padova, Calvisano e Mogliano a punteggio pieno e il Rovigo alle loro spalle. Primo successo stagionale anche per il San Donà, che ha battuto in extremis le Fiamme Oro, e per il Viadana, che però deve ancora scoprire cosa deciderà il giudice sportivo sul match perso una settimana fa a Reggio Emilia, ma non omologato per problemi di regolarità del campo da gioco del Valo. Il Top 12 vede in campo tanti giovanie questo secondo turno ha permesso ad alcuni di loro di mettersi in mostra. Nella vittoria a Roma contro la Lazio sono stati due i giocatori decisivi in casa Petrarca. Il primo è stato il mediano d’apertura Paolo Garbisi, che ha dettato perfettamente i ritmisua squadra, si è confermato preciso in piazzola e ha ...

zazoomblog : Rugby i migliori italiani della quarta giornata del Pro14 - #Rugby #migliori #italiani #della - OA_Sport : Rugby, i migliori italiani della quarta giornata del Pro14 - RugMichiFw : RT @BenettonRugby: ?? Riviviamo i migliori istanti di #BENvKIN con la gallery fotografica del match ?? -