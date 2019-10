Ruby ter | Chiara Danese violenze in cene Arcore Vita rovinata da bunga

Ruby ter - Chiara Danese in lacrime : «Il bunga bunga mi ha rovinato la vita - prendo ancora dei farmaci» : Aveva 18 anni, Chiara Danese, quando prese parte ad una serata ad Arcore a casa di Silvio Berlusconi: una di quelle serate ribattezzate ‘bunga bunga’. Nove anni dopo, Chiara ne ha 27 ed è una delle testimoni chiave del caso Ruby: oggi era in aula per il processo e ha raccontato le sue difficoltà personali legate a quello che accadde all’epoca. In quella serata «ad Arcore» nel 2010 «ho visto e subito una violenza psicologica e ...

Ruby bis - Emilio Fede sconterà la pena a casa : “Ha 88 anni - in carcere soffrirebbe” : Ha 88 anni, è malato e in carcere andrebbe incontro a una “enorme sofferenza”. Per questo Emilio Fede, condannato in via definitiva nel processo Ruby bis, sconterà la pena in “detenzione domiciliare” come deciso dal Tribunale di Sorveglianza. L’ex direttore del Tg4 deve scontare 4 anni e 7 mesi per aver favorito la prostituzione di alcune ragazze spinte a partecipare alle cene del “bunga-bunga” nella ...

La star di Batwoman operata d’urgenza : Ruby Rose posta il video dell’intervento e rivela di aver rischiato grosso : Nuovi problemi alla schiena per Ruby Rose, la star di Batwoman. La nuova serie The Cw si prepara a prendere il via dal prossimo 6 ottobre negli Usa ma la sua eroina ha avuto bisogno di un piccolo pit stop come lei stessa ha annunciato sui social nelle scorse ore pubblicando addirittura un video del suo intervento. A quanto pare questo non rallenterà i lavori della serie e non ha fermato l'attrice che ha avuto modo di rimettersi in sesto, ...

Ruby ter - il difensore della giovane marocchina chiede inviare gli atti alla Consulta : Inizia con una “questione di legittimità costituzionale” che riguarda “una criticità legata al reato di corruzione in atti giudiziari” l’udienza del processo Ruby ter che vede in tutto 28 imputati, tra cui l’ex premier Silvio Berlusconi. A porre il tema, con una memoria depositata ai giudici del tribunale di Milano, è Jacopo Pensa, l’avvocato difensore della giovane marocchina accusata anche di falsa ...