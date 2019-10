Ronaldo | ‘Il mio gol preferito è quello segnato contro la Juventus’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Cristiano, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro, non riceve questo premio dal 2017, ma adesso ci sarebbero segnali incoraggianti per tornare sul gradino più alto del podio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, una delegazione di France Football si sarebbe recata a Torino per incontrare l'attaccante della Juventus, che ha rilasciato un’intervista che sarà in prima pagina sul prossimo numero. Alcuni spezzoni dell'articolo, in attesa diintegrale, sono stati resi noti da TuttoJuve.com. L'ex bianconero ha precisato che il suo obbiettivo è conservare lo stato di forma fisica attuale fino a quando non deciderà di smettere di giocare. La sua ambizione sarebbe concludere la carriera rimanendo fino all'ultimo giorno tra i migliori e per far ciò occorre essere lungimiranti: “Per rimanere tra i migliori devi essere intelligente”. CR7 hain carriera più di 700 gol ...

