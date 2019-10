Ronaldo a France Football | “Lavoro per restare giovane mentre invecchio”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Se dipendesse da me giocherei soltanto le partite importanti, ovvero quelle di Champions League e quelle con la Nazionale. Sono quelle le gare che mi motivano, si gioca per un obiettivo, c’è un ambiente difficile e tanta pressione”. Ma la Juve lo paga anche per il campionato, e Cristianone fa un punto d’orgoglio: “Quanti giocatori della mia età hanno il mio stesso rendimento in una squadra come la Juve?”. L’attaccante portoghese ha concesso una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di. E più di ogni altra cosa ha sottolineato il suo segreto mentale: “Io ho l’obiettivo di rimanereman mano che invecchio, restando sempre competitivo. Per durare bisogna essere intelligenti. Quando parlano di te in maniera lusinghiera è sempre bello. Spesso hanno detto che sono il migliore, un giocatore fantastico. Al momento ...

