Roma | muore il clochard che vive vicino alla scuola | studenti e famiglie fanno la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ladi via Principe di Piemonte aha perso un amico: Pierre, ilcheva nella roulotteal plesso. E per lui i bambini hanno raccolto due euro a testa: 1008 in tutto che sono serviti per il funerale. Un’iniziativa spontanea nata dagli allievi e dalle loroche per anni hanno vissuto accanto al “signore francese della roulotte”. Pierre, infatti,va lì da 15 anni in una piccola carovana bianca con attaccato un cartello con la croce rossa e la scritta: “Rifugio salvavita per malato cardiopatico”. Si chiamava Pierre Boulen, aveva 69 anni, era nato in Francia a Perpignan, sui Pirenei, mava in Italia da 25 anni. “Era una persona molto buona. Si vedeva dai suoi occhi. Aveva alle spalle una storia complicata. Da quello che so – racconta Daniela Scottoni del comitato genitori “libera tutti”- aveva tagliato i ponti con tutti i parenti che aveva ...

