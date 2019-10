Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lo hanno aspettato nel cortile del palazzo in cui abita e gli hanno sparatocolpi di pistola. Vittima dell’agguato di domenica sera in zonal Bruciato, nella periferiana, è unche, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sull’accaduto, ad attendere Maurizio Mattiozzi, 48 anni, erano almeno 4 persone che, dopo un breve inseguimento nel cortile, hanno impugnato le armi e sparato. Sanguinante, la vittima si è rifugiata nell’androne. Qui i suoi aggressori hanno cercato di sparare il colpo di grazia, senza riuscirci: i familiari, dunque, hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi, mentre il gruppo è fuggito. Nel quartiere dil Bruciato è il secondo omicidio in pochi anni:anni fa, poco prima della mezzanotte, bersaglio di otto colpi di pistola era stato Stefano ...

TutteLeNotizie : Roma, lo aspettano sotto casa in quattro e gli sparano: ferito pregiudicato 48enne - bocgassociati : @TIRegionale @lefrasidiosho @odio_trenitalia @trenitaliafacag @Europarl_IT @SenatoStampa @Montecitorio Peccato che… - desprolijoeyp : #RomaMilan Milan triste, giocatori di livello medio, si rischia di rovinare anche Paquetá. Dirigenza inutile, total… -