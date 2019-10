Roma | l' arte etiope di Abebe e Tsegaye in mostra fino al 3 novembre

Meteo Roma : previsioni per martedì 29 ottobre : Meteo Roma: previsioni per martedì 29 ottobre Tempo stabile nelle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi sulla Capitale; nuvolosità in generale aumento in serata prima di un peggioramento atteso nella notte che porterà deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +12°C e +22°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 29 ottobre Tempo generalmente stabile nelle ore diurne con nubi irregolari su tutti i settori, localmente più compatte lungo ...

Roma riparte verso l’Europa - il Milan affonda : La Roma ha gettato le stampelle affondando il Milan all'Olimpico e rilanciandosi in campionato nonostante l'infermeria piena. Sotto gli occhi di Francesco Totti, tornato in tribuna per la prima volta da 'non tesserato', la squadra di Paulo Fonseca si e' imposta per 2-1 sui rossoneri, loro si' una squadra malata, risalendo al quinto posto, ad una sola lunghezza dal Napoli quarto. Se poteva esserci stanchezza e disillusione dopo la beffa con il ...

Martedi’ 29 ottobre a Roma Enrico Montesano e Tobia Zevi presentano Concorso : TACCUINO SCUOLA, MARTEDI’ 29/10 A Roma Enrico Montesano E Tobia Zevi presentano Concorso Martedì 29 ottobre (ore 11), A Roma, nell’Istituto Regina Margherita a Trastevere (via Madonna dell’Orto 2), presentazione Concorso “Roma si progetta a scuola”, promosso dall’Osservatorio ‘Roma! puoi dirlo forte’, presieduto da Tobia Zevi. Interverrà Enrico Montesano. Un Concorso rivolto a studenti, genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti ...

Roma si ferma per lo sciopero delle partecipate. In Ama adesioni al 75% : Partecipazione da record, circa il 90%, anche tra i dipendenti di Roma Metropolitane, la società nata per programmare e appaltare le opere di mobilità di cui recentemente il Comune ha disposto la liquidazione. Chiusi anche gran parte degli asili comunali per l'assenza dei bidelli che curano i servizi di pulizia e portineria per conto di Roma Multiservizi

PROBABILI FORMAZIONI Roma MONCHENGLADBACH/ Marcus Thuram - il figlio d'arte : PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONCHENGLADBACH: le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per la partita della terza giornata di Europa League.

Partecipate : Campidoglio - sindacati confederali hanno rifiutato tavolo di confronto proposto da Roma Capitale : Roma – Roma Capitale ha proposto ai sindacati confederali un tavolo di confronto sulle società Partecipate, ma l’offerta è stata rifiutata senza che da parte loro venisse avanzata alcuna alternativa. È quanto precisa il Campidoglio in una nota. Il 14 ottobre scorso, in Prefettura, si è tenuto un tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali confederali di Roma e Lazio. Alla presenza del Prefetto, l’Amministrazione ha proposto ...

Uiltrasporti Lazio : ricorso urgente contro liquidazione Roma Metropolitane. Preoccupati per assenza politica su società partecipate : Roma – “Siamo in mobilitazione per lo sciopero del prossimo 25 ottobre, per la difesa dell’occupazione e del salario dei lavoratori di Roma Metropolitane, messa in liquidazione da una scellerata delibera della maggioranza al governo della città di Roma, e abbiamo attivato insieme agli altri sindacati confederali il ricorso urgente contro tale delibera, costituendoci nel contempo in giudizio”. Ad annunciarlo il Commissario straordinario ...

Caso Regeni - riparte dialogo tra Cairo e Roma : 22.11 Dopo un anno di "impasse", riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sulla morte di Regeni. Il procuratore generale egiziano ha invitato il procuratore capo di Roma a un incontro al Cairo per "confermare la volontà di fare progressi nella cooperazione giudiziaria nell'indagine sul Caso Regeni" A sollecitare l'incontro il ministro degli Esteri Di Maio, che incontrò i Regeni alla Farnesina. "E' una notizia importante dopo un ...

Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sul caso Regeni. Di Maio : "Massimo impegno per Giulio" : Dopo un anno Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sull’omicidio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi - a quanto apprende l’Ansa - ha infatti invitato il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo “al fine di confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni”, si legge nella lettera.La ripresa del ...

Riparte il dialogo tra le procure di Cairo e Roma sul caso Regeni : La lettera, inviata all'ambasciatore d'Italia in Egitto Giampaolo Cantini, il procuratore generale egiziano si dice "lieto di invitare il nuovo procuratore di Roma appena sarà nominato"

Roma. Farinarte : nel periodo natalizio fiabe ed attività per i più piccoli : Farinarte è un progetto culturale caratterizzato dalla rivisitazione in chiave moderna degli stilemi artistici della classicità, sia in campo figurativo

Uber lancia Jump anche in Italia : il nuovo servizio di bike-sharing parte da Roma : Il nuovo bike-sharing elettrico dockless amplia le opzioni di trasporto per i cittadini con prezzi accessibili e nel...

Previsioni Meteo Roma - continua l’estate di Ottobre : sole e caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di Ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 22 ottobre : Meteo Roma: previsioni per martedì 22 ottobre Tempo generalmente stabile sulla Capitale con qualche nube al mattino, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno poco nuvolosi con tempo asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +27°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 22 ottobre Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, maggiori aperture nel ...