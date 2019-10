Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ilcome mai visto prima, solcato dadi, kayak, sup, dragon boat e gommoni da rafting, imbarcazioni singole e multiposto. La prima edizione della “– Pagaiando per l’Ambiente” è stata un successo in termini di partecipazione emotiva sia in acqua che dagli argini del fiume da dovedi persone hanno assistito alla gara agonista (14 km) e alla coloratissima discesa amatoriale con partenza da Ponte Milvio e arrivo per tutti a Castel Sant’Angelo. Una massa diper testimoniare l’amore per un fiume che a detta degli studiosi è il più importante al mondo sotto l’aspetto culturale e storico. Un messaggio di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e in particolare delle acque di cui la Federazione Italiana Canoa Kayak si è fatta portatrice con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del ...

romadailynews : Roma canoe marathon, centinaia di pagaie sul Tevere: Il Tevere come mai visto prima… - roma_e_roma : RT @romasulweb: Roma canoe marathon, il Wwf sul Tevere per #LiberiAmoifiumi, campagna contro il degrado dei corsi d'acqua - Notiziedi_it : Roma canoe marathon, il Wwf sul Tevere per #LiberiAmoifiumi, campagna contro il degrado dei corsi d’acqua -