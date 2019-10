Risultati elezioni regionali Umbria 2019 | chi ha vinto e consiglieri eletti

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 28 ottobre 2019): chi haTrionfa il centrodestra in, Matteo Salvini si prende la sua auspicata rivincita, perde quota la coalizione di governo, con il Movimento 5 Stelle che crolla. L’esponente della coalizione di centrodestra Donatella Tesei ha conseguito il 57,55% dei consensi, staccando di molto l’esponente di centrosinistra Vincenzo Bianconi, che ha totalizzato il 37,48% delle preferenze. Risultato importantissimo per la Lega, che ha fatto incetta di voti in una Regione storicamente rossa, lanciando così un segnale all’attuale governo, rinnovando la sfida per i prossimi appuntamenti sullee certificando alcune sconfitte che erano già nell’aria.: chi ha, i consensi Andiamo a vedere le preferenze degli elettori umbri, soffermandoci non solo sul candidato ...

