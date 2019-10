Richard Jewell – Il trailer del nuovo film di Clint Eastwood

Fonte : nerdgate

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dopo “Il Corriere – The Mule”, ecco arrivare ilufficiale deldiretto dal leggendario. “”, questo il titolo dellungometraggio, tratta la storia realmente accaduta di una guardia di sicurezza che sventa l’esplosione di una bomba alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Ilè interpretato dai premi Oscar Sam Rockwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”) nei panni di Watson Bryant, Kathy Bates (“Misery non deve morire”, “American Horror Story” in TV) in quelli di Bobi, la madre di; mentre Jon Hamm (“Baby Driver – Il genio della fuga”) è l’investigatore capo dell’FBI; Olivia Wilde (“La vita in un attimo”) ritrae Kathy Scruggs la giornalista dell’ Atlanta Journal-Constitution, e Paul Walter Hauser (“Tonya”) interpreta ...

