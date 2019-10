Ricerca | organoidi simulano il cervello | così scienziata italiana sfida le malattie

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Unaalleneurodegenerative e psichiatriche fino ad oggi mai lanciata: simulare ilumano conche ne replicano il tessuto e arrivare a scovare i meccanismi molecolari delleche lo colpiscono per fermale. È l’obiettivo del lavoro di Paola Arlotta,dell’Università di Harvard che oggi a Roma ha presentato la suapubblicata su ‘Nature’ alle ‘Levi Montalcini Lectures’ promosse dalla Fondazione Ebri all’Accademia dei Lincei per il ‘Montalcini Day 2019’ che si celebra oggi e dedicato alle neuroscienziate. Insieme allaanche Silvia Arber, del Friedrich Miescher Institute di Basilea che studia i meccanismi neuronali che controllano il movimento ed Erin Schumann, direttrice del Max Planck Institute for brain research di Francoforte che ha rivelato i ...

ilariacbartoli : RT @TerapieAvanzate: Alcuni scienziati del @CincyChildrens, guidati dal giovanissimo ricercatore Takanori Takebe, sono riusciti a creare un… - AismeOnlus : RT @TerapieAvanzate: Alcuni scienziati del @CincyChildrens, guidati dal giovanissimo ricercatore Takanori Takebe, sono riusciti a creare un… - FuggettaF : RT @TerapieAvanzate: Alcuni scienziati del @CincyChildrens, guidati dal giovanissimo ricercatore Takanori Takebe, sono riusciti a creare un… -