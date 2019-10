Ribery paga caro lo spintone al guardalinee | 3 turni di squalifica

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Non sono valse a nulla le scuse (“ero nervoso”), Francklorifilato alal termine del posticipo tra Fiorentina e Lazio. L’attaccante della Fiorentina è statoto per tre giornate e dovràre una una multa di 20mila euro “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonchè in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS)”, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo. Salterà le gare contro il Sassuolo, il Parma e il Cagliari. L'articololoal: 3disembra essere il primo ...

