Retroscena Guardiola | l’allenatore catalano svela | “vi svelo cosa pensai la prima volta

'The Athletic' - Retroscena Juve-Guardiola : ci sarebbe stato incontro fra le parti a marzo : Nonostante siano passati più di 20 giorni dalla fine del calciomercato, uno degli argomenti più chiacchierati resta proprio questo, in parti colar modo oltre alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi in gennaio (la Juventus dovrà necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori), si parla anche di clamorosi retroscena di mercato associati a possibili incontri importanti nei mesi scorsi. Recentemente si è parlato della ...

Mercato Juve - Retroscena Guardiola : contatti a marzo - spunta il piano futuro! : Mercato Juve- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, per la precisione da “The Athletic”, e come riportato da “Goal.com”, la Juventus e Guardiola si sarebbero incontrati a marzo per valutare il possibile trasferimento in bianconero del tecnico spagnolo. Un colloquio intenso e studiato nel minimo dettaglio, ma che si sarebbe trasformato in una totale fumata bianca. Il tecnico avrebbe aperto ad un futuro in ...