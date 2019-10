Regionali Umbria | diretta risultati Centrodestra trionfa | Tesei 58% | Bianconi 37 Crollo

Regionali Umbria - Zingaretti : sconfitta netta dell'alleanza Pd-M5S : Nicola Zingaretti commenta così con una nota la pesante sconfitta subita alle elezioni Regionali in Umbria: «La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo...

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

Elezioni Regionali Umbria 2019 - risultati spoglio schede in diretta : centrodestra a valanga. Lega primo partito. Flop Pd e M5S. Tesei nuovo presidente : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Regionali in Umbria - Giorgia Meloni storica : FdI terzo partito. Il clamoroso sorpasso sul M5s : dramma Di Maio : Il crollo di Luigi Di Maio, il sorpasso più che clamoroso di Giorgia Meloni. Al di là della vittoria storica di Donatella Tesei alle Regionali in Umbria, e del successo personale di Matteo Salvini e della Lega, le proiezioni di Swg sui risultati delle singole liste fotografano la crisi, prevedibile,

Elezioni Regionali Umbria - exit poll RAI : Tesei (Cdx) tra il 55% e il 59%. Bianconi (Csx+M5S) tra 36.5% e il 40.5% : Donatella Tesei, la candidata alle Regionali in Umbria per la coalizione del centrodestra ottiene tra il 55% e il 59% secondo i secondi exit poll Opinio Italia per Rai. Distaccato quindi di molto il principale avversario Vincenzo Bianconi, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, dato in una forchetta tra il 36.5% e il 40.5%. L’indipendente Claudio Ricci tra l′1,5% e il 4.5%.Stando quindi agli exit poll, a spanne, la ...

Regionali Umbria - affluenza-record : la gente alle urne per votare contro il governo giallorosso - i dati : Un botto per quel che riguarda l'affluenza, una botta forse terminale per la neonata alleanza M5s-Pd e per il governo Giuseppe Conte. Si parla del voto regionale in Umbria che regala una pazzesca vittoria a Donatella Tesei e il centrodestra unito. Si parla, appunto, dell'affluenza: il dato finale è