Regime forfetario 2020 | come cambia | le novità in arrivo

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 28 ottobre 2019): cosa accadrà ecambierà con la Legge di bilancio. Sulforfettario fino a 65 mila euro, ancora non vi è nulla di confermato, anzi, il Governo dopo aver indicato nel documento programmatico di bilancio di voler introdurre nuovi paletti anti-abuso, e in particolare di apportare modifiche, che di fatto sancirebbero un ritorno al “vecchio”dei minimi, con la determinazione analitica del reddito, sembra aver fatto un cambio di rotta, ma ancora nulla è definito. Ilagevolato potrebbe rimanere “” per tutti gli autonomi, professionisti e imprese, che dichiarano ricavi o compensi fino a 65mila euro, tuttavia potrebbero essere introdotte alcune modifiche. Una marcia indietro si potrebbe avere sui paletti “antiabuso”, ovvero per limitare l’accesso alla flat tax al 15%, questi potrebbero attenersi ai vincoli previsti sulla manodopera, e al ...

