Real Madrid | sorprendente richiesta di Bale ai blancos | vietati comunicati riguardanti la

Bale contro il Real Madrid : stop ai comunicati sugli infortuni : stop ai comunicati stampa sulle condizioni fisiche o su infortuni. È quello che Gareth Bale ha chiesto al Real Madrid, dopo essere tornato dalla nazionale con un problema fisico emerso durante la sfida contro la Croazia. Secondo quanto riportato da Cope e da Marca, non si tratta di una novità, ma di un cambio di tendenza […] L'articolo Bale contro il Real Madrid: stop ai comunicati sugli infortuni è stato Realizzato da Calcio e Finanza - ...

Piqué pubblica per errore il suo numero sui social : a chiamarlo è un tifoso del Real Madrid : Chiami per ottenere informazioni in merito alla Coppa Davis e dall'altro capo del telefono trovi... Gerard Piqué. È accaduto a diverse persone in Spagna di trovarsi in questa situazione abbastanza curiosa. Il calciatore catalano del Barcellona ha pubblicato sui social un'immagine del gruppo di lavor

Risultati 4ª Giornata Eurolega – Mirotic trascina il Barcellona! Bene il Panathinaikos : ko Real Madrid e Valencia : Nikola Mirotic trascina il Barcellona al successo sulla Stella Rossa, il Panathinaikos torna al successo, ko Real Madrid e Valencia: i Risultati della 4ª Giornata di Eurolega Torna il grande basket sui parquet di tutta Europa con la quarta Giornata di Eurolega. Il giovedì sera regala subito 5 match interessanti, ricchi di emozioni e spettacolo. Apre le danze il Panathinaikos che dopo il contro Milano torna al successo nella trasferta russa ...

Milan : Calabria sarebbe nel mirino del Real Madrid - contro la Roma giocherà titolare : Il Real Madrid sarebbe interessato ad acquistare il terzino destro rossonero Davide Calabria. Secondo quanto riportato da calciomercato.com i Blancos, che stanno avendo molti problemi sulla linea difensiva in questa prima parte della stagione, vorrebbero trovare un sostituto per il giovane terzino destro Alvaro Odriozola e a tal proposito i giganti spagnoli hanno compilato un elenco di tre candidati: Davide Calabria dell'AC Milan, Lukas ...

Calciomercato Juventus - As : Isco sarebbe pronto a dire addio a gennaio al Real Madrid : Sarà un gennaio molto interessante dal punto di vista del Calciomercato: due delle più blasonate a livello europeo potrebbero arrivare a cambiamenti importanti nelle proprie rose nel Calciomercato invernale. Parliamo nello specifico di Real Madrid e Tottenham. Soprattutto la società spagnola, delusa dai risultati in Champions League, potrebbe intervenire sul mercato cedendo alcuni esuberi. Su tutti si fanno i nomi di Isco e Mariano Diaz: a ...

Calcio - Liga 2019-2020 : Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre a causa delle tensioni “separatiste” : La notizia era già nell’aria ed oggi è arrivata l’ufficialità: il “Clasico” della Liga tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente programmato sabato 26 ottobre, è stato posticipato al 18 dicembre. Lo ha stabilito, come riportato dalla stampa spagnola, la Federazione iberica per via delle forti tensioni che si stanno vivendo nel territorio catalano, relative alle condanne inflitte ai 12 membri di spicco del movimento ...

La partita rinviata tra Barcellona-Real Madrid sarà recuperata il prossimo 18 dicembre : La partita tra Barcellona e Real Madrid, in programma per il 26 ottobre e rinviata a causa di una manifestazione in programma a Barcellona, verrà recuperata mercoledì 18 dicembre. Lo ha comunicato la Federcalcio spagnola, in cui si dice che

Barcellona-Real Madrid - ufficiale : scelta la data definitiva del recupero : Barcellona-Real Madrid, è ufficiale: scelta la data del recupero dopo il rinvio del match previsto per il 26 ottobre. La commissione per le competizioni ha deciso: il ‘Clasico’ d’andata si giocherà mercoledì 18 dicembre. Motivi di ordine pubblico, vista la situazione che si sta vivendo in Catalogna, alla base della scelta di posticipare la sfida.L'articolo Barcellona-Real Madrid, ufficiale: scelta la data definitiva del ...

Barcellona-Real Madrid - ufficializzata la data del recupero : si giocherà il 18 dicembre al Camp Nou : Il Comitato per le Competizione della Federcalcio spagnola ha accolto le richieste dei due club, fissando al 18 dicembre la data per il recupero del Clasico Il match tra Barcellona e Real Madrid, inizialmente previsto per il 26 ottobre e rinviato per le tensioni in Catalogna, verrà recuperato il prossimo 18 dicembre. E’ questa la decisione del Comitato per le competizioni della Federcalcio spagnola, resa nota ufficialmente nella ...

Ufficiale - Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre : Ora è Ufficiale: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si giocherà il prossimo 18 dicembre. Dopo il rinvio della gara, che si sarebbe dovuta disputare il 26 ottobre, a causa di una manifestazione in Catalogna, la nuova data è stata ufficializzata oggi dalla RFEF, la Federcalcio spagnola. “Il Comitato Competizioni della RFEF ha deciso […] L'articolo Ufficiale, Barcellona-Real Madrid si giocherà il 18 dicembre è stato realizzato da ...

Video/ Galatasaray Real Madrid - 0-1 - : gol e highlights - Kroos salva Zidane : Video Galatasaray Real Madrid, 0-1,: gol e highlights, il gol di Kroos dà agli spagnoli la prima vittoria in questa Champions League e salva Zidane.

DIRETTA GALATASARAY Real MADRID/ Video streaming tv : Orsato è l'arbitro del match : DIRETTA GALATASARAY REAL MADRID: info streaming Video e tv, orario e risultato live della partita, valida per il 3turno del Girone A di Champions league.

Massimiliano Allegri verso il Real Madrid : scenario clamoroso - dopo il Galatasaray... : La finale di Champions League a Istanbul è fissata per il 30 maggio 2020, ma per Zinedine Zidane si gioca già stasera. Che la panchina del francese sia in bilico non è una novità, ma in caso di sconfitta con il Galatasaray il Real Madrid potrebbe varare il cambio alla guida tecnica. La partita in Tu

Calciomercato Juve - proposta indecente dal Real Madrid - in arrivo dalla Spagna un campionissimo : Un’offerta indecente quella presentata da Florentino Perez padron del Real Madrid a Fabio Paratici, uno dei massimi dirigenti Juventini. Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi di un grandissimo giocatore e offrire anche una barca di soldi pur di arrivare al bosniaco Pjanic. Il centrocampista Juventino piace tantissimo a tutto lo staff madrileno. Un regista come Pjanic servirebbe tantissimo allo scacchiere del Real Madrid. Così ...