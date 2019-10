Questo Napoli è bello solo di notte in Champions È un lusso che può consentirsi?

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Oggi è lunedì, il “tuosseco” del pareggio strappato alla Spal – come dicevano i vecchi cronisti – non è stato ancora del tutto smaltito ma con qualcuno dobbiamo prendercela. La fila è lunga, abbiamol’imbarazzo della scelta, e allora procediamo per esclusione. Con l’arbitro? No, anche se in combutta con il Var ha gestito male la vicenda rigore sì rigore no e ha tollerato il gioco al massacro di un paio di giocatori della Spal. Con la Spal e con il suo tecnico che in qualche occasione ha dato l’impressione di voler partecipare alla manovra tanto incombeva sul campo ben oltre il perimetro di sua competenza? Neanche per idea, la Spal ha fatto quello che poteva per non finire arrosto e lo ha fatto, come abbiamo detto, con un minimo di “ferocia” agonistica ma anche con saggezza tattica. 3) Con la sfortuna, allora? No, mille volte no, questa storia dei torti che subiamo perché è ...

TMW_radio : ?? #TestaCoda ?? @ArturoMinervini ??? Il #Napoli è a -4 punti dall'anno scorso. #Ancelotti sarebbe dovuto essere i… - stattzitt1 : @GN80028 @Partenopeo78 @marcoazzi66 @Torrenapoli1 Magari il scudetto a Marzo no ma molto probabilmente te lo sarest… - hag_il : @Gianllu @OCardinal17 Anch’io sto col Napoli, per questo voglio che vada via Ancelotti, o tu stai con Lui? -