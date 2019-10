Quarta Repubblica | Anticipazioni | gli ospiti e i temi di stasera su Rete4

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica : "miracolo di San Giovanni" - centrodestra in orbita. Pd-M5s schiacciati : Chiamiamolo il "miracolo di San Giovanni". Il Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, talk politico di Nicola Porro su Rete4, conferma come l'effetto della manifestazione di piazza a Roma con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi abbia fatto benissimo a tutti, ma proprio tutti i protagon

Quarta Repubblica - Anticipazioni : gli ospiti e i temi di stasera : stasera su Rete4 si parla di manovra economica ed emergenza immigrazione. Scopriamo tutti gli ospiti della puntata.

Quarta Repubblica - Telese 'scippa' il portafoglio a Porro : "Ci sono mille euro - tra un po' sarai fuorilegge" : Luca Telese ‘scippa’ in diretta il portafoglio a Nicola Porro. Una gag andata in scena durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. Il conduttore di In onda, ospite nel programma di Retequattro, utilizza l’episodio come spunto per attaccare i mega evasori fiscali.“Se rubo il tuo portafoglio finisco in carcere con furto aggravato – contesta Telese – se invece qualcuno ruba 250 mila euro all’anno, invece niente, è un innocente. Tutto questo ...

Quarta Repubblica - Luca Telese scippa il portafogli a Nicola Porro : "Guardate come gira - è un fuorilegge" : Raptus di Luca Telese a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 14 ottobre. Si parlava della manovra, del fatto che la soglia di tracciabilità del contante verrà riabbassata a mille euro. E Telese punta il dito contro il provvedimento, che secondo lui non mira a cont

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - inversione di tendenza per la Lega : dove vola Matteo Salvini : Il calo certificato dal precedente Sondaggio Tecnè è finito. L'inversione di tendenza è radicale: Matteo Salvini e la Lega mettono il turbo. È quanto emerge dall'ultima rilevazione proposta nel corso di Quarta Repubblica, il talk-show del lunedì sera condotto da Nicola Porro su Rete 4. Con la compli

Quarta Repubblica - Telese 'scippa' il portafoglio a Porro : "Ci sono mille euro - tra un po' sarai fuorilegge" : Luca Telese ‘scippa’ in diretta il portafoglio a Nicola Porro. Una gag andata in scena durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. Il conduttore di In onda, ospite nel programma di Retequattro, utilizza l’episodio come spunto per attaccare i mega evasori fiscali.“Se rubo il tuo portafoglio finisco in carcere con furto aggravato – contesta Telese – se invece qualcuno ruba 250 mila euro all’anno, invece niente, è un innocente. Tutto questo ...

Quarta Repubblica - Nicola Porro porta in scena la bottiglietta d'acqua "griffata" : In una televisione dove ormai tutto è brandizzato, c’è chi invece usa come ‘griffe’ il marchio della propria trasmissione. Accade a Nicola Porro, che porta in studio bottigliette d’acqua a firma Quarta Repubblica. Il logo azzurro e arancione su sfondo nero arriva nitidamente a casa, a copertura del vero logo dell’azienda produttrice. prosegui la letturaQuarta Repubblica, Nicola Porro porta in scena la bottiglietta d'acqua "griffata" ...

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

Sbarchi migranti - Giordano a Quarta Repubblica mostra cartello : '2017-2019 : -96%' : Sono giorni in cui, sul tema immigrazione, si discute di quelli che potrebbero essere gli effetti del meeting di Malta in cui Francia, Germania, Italia e, per l'appunto, Malta hanno provato a fare il punto della situazione sui flussi, provando a creare un fronte comune in attesa di ratificare con nero su bianco nuovi accordi. Da una parte c'è chi si esalta o comunque è soddisfatto di ciò che l'Italia avrebbe ottenuto o chi, invece, minimizza. ...

Porro - Telese e Paragone. A Quarta Repubblica la 'reunion' dei conduttori di In onda : Insieme tutti e tre nello stesso studio, contemporaneamente. Ieri a Quarta Repubblica è andata in scena la reunion dei conduttori, passati e presenti, di In onda.Da una parte il padrone di casa, Nicola Porro, dall’altra gli ospiti Gianluigi Paragone e Luca Telese. I tre si sono confrontati nel blocco dedicato all’ipotesi di una tassa sulle merendine, tema politico che sta tenendo banco in questi giorni.prosegui la letturaPorro, Telese e ...

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera il Summit sull'immigrazione su Rete4 : Il Summit sulla gestione dei migranti, la Bibbia Verde della mafia nigeriana e il New Green Deal del governo Conte bis.

Dall'Africa fino all'Europa con 2.500 euro : il traffico di esseri umani raccontato da "Quarta Repubblica" : Il programma, attraverso un uomo sotto copertura, ha contattato su Facebook gli scafisti fingendo di voler attraversare il Mediterraneo

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera Giorgia Meloni e la situazione migranti : stasera intervista a Giorgia Meloni e altri esponenti politici per parlare del tema dell'immigrazione.

Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre - Harry Quebert (13.2%) supera Rai 1 (11.7%) bene Quarta Repubblica) : Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Verità sul caso Harry Quebert 1a Tv Free (2 ep.)- Canale 5 – 2.782 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io che amo solo te – Rai 1 – 2.404 milioni e %11.7 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Quarta Repubblica – Rete 4 – 1.546 milioni e 9.3% 15-64 ...