Previsioni Meteo Roma | inizia a cambiare il tempo | ma ancora qualche giorno prima delle

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– La fase di bel, quasi estiva, persistente oramai da diversi giorni e che hacaratterizzato l’ultimo weekend di ottobre, è all’epilogo. Non ci sarà uno stravolgimento immediato. Via via nel corso dei prossimi 2/3 giorni si assisterà a un progressivo calotemperature, ad un aumento della nuvolosità e anche apioggia negli ultimi due giorni del mese, tra mercoledì e giovedì, tuttavia non sono attese piogge di particolare rilievo. Per domani, martedì 29, è atteso un progressivo aumento di nubi, ma di tipo medio-alto, sostanzialmente innocue conasciutto econ schiarite soleggiate. Si avvertirà già un calotemperature, dai +25°C di ieri, domenica, ai +22/23° circa odierni, si passerà intorno ai +21/22°C, quindi già circa 3/4° in meno rispetto alle punte miti di questi giorni. Da mercoledì 30, la ...

TgrRaiTrentino : Le previsioni del tempo per i prossimi giorni @meteotrentino - infoitinterno : Previsioni meteo: ecco l'autunno finalmente, piogge e aria più fredda in arrivo nei prossimi giorni - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.12:00 -