Prete pedofilo cerca in chat bimbi di 2 anni per violentarli | arrestato da agente sotto

Condannato a 12 anni di reclusione il Prete pedofilo - ha chiesto scusa con una lettera aperta : È stato Condannato in appello a 12 anni di reclusione Pio Guidolin, il prete che abusò dei parrocchiani e di alcuni minori che frequentavano la chiesa del Villaggio Sant’Agata, a Catania. Ricostruiamo la vicenda. Era il 2017 quando il prete è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini condotte dai carabinieri, dopo una serie di denunce, hanno portato alla luce gli abusi sessuali commessi ai d anni di alcuni fedeli ...

Catania - sesso con minori. Prete pedofilo confessa e si pente : “Ho fatto molto male” : È stato condannato in appello a 12 anni di carcere Pio Guidolin, sacerdote di Catania accusato di violenza sessuale ai danni di alcuni adolescenti che gravitavano intorno alla sua parrocchia. Prima della sentenza, ha presentato una confessione scritta di sua mano: "Ho fatto molto male oltre che a questi ragazzi anche a tutte le persone che credevano in me e di ciò sono profondamente amareggiato e pentito".Continua a leggere