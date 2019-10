Prescrizione spese condominiali straordinarie | quando non si pagano

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 28 ottobre 2019)non siAnche leordinarie ecadono in, ma il legittimo dubbio riguarda la durata, poiché se si tratta di un caso o dell’altro, i tempi divariano. Laè spesso l’ultimo appiglio per il debitore moroso che non è stato sollecitato al pagamento, ma quest’ultimo sappia che dovrà attendere un bel po’ prima che il suo debito si esaurisca senza più esser dovuto. Vivendo in un condominio, infatti, spesso avviene che debbano essere fatti degli interventi una tantum (ad esempio di ristrutturazione) i cui costi sono da ripartire tra tutti i condomini in base alle quote millesimali di proprietà. C’è tuttavia chi, magari a causa di difficoltà economiche, non può permettersi la spesa ingente richiesta e ha difficoltà a pagare: quest’ultimo, alla scadenza naturale del ...

grandeindio : #aziendacondominio Prescrizione: Debiti condominiali non pagati: quando scadono? Il termine di decorrenza della pr… - condominio24 : Prescrizione «lunga» per le spese straordinarie del condominio. - EraldoFR : Al che noi dovremmo pensare che non c'è niente di personale, vero? Quando la Giustizia non fa il suo dovere, se le… -