Predappio | 3mila in corteo nell’anniversario della marcia su Roma Braccia tese e inni al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sono+ circa tremila le persone che domenica si sono radunate aper la manifestazione organizzata dagli Arditi d’Italia in occasione del 97esimo anniversariosuche il 28 ottobre 1922 portò il fascismo al potere. Una dozzina i grossi pullman arrivati prevalentemente da Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio ed Emilia-gna. Il, aperto da un maxi tricolore di una decina di metri portato a braccio, è partito dalla piazzachiesa di Sant’Antonio e ha percorso un chilometro e mezzo per raggiungere il cimitero di San Cassiano dove si trova la cripta di Benito Mussolini cui il paese dell’Appennino forlivese ha dato i natali. “Non siamo gli imbalsamatori del passato ma gli anticipatori del futuro”, recita uno dei tanti cartelli che hanno sfilato. All’arrivo al cimitero oltre a letture e al silenzio osservato si sono levati anche saluti ...

