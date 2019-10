Potrebbe presentarsi davvero lo Xiaomi Mi Note 10 | contro ogni aspettativa

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Era metà 2018 quandoannunciò che non avremmo assistito alla presentazione di un nuovo Minel 2019, e che il Mi3 sarebbe stato l'ultimo della gamma: fortunatamente l'azienda cineseaverci ripensato, ed essere sul punto di sfornare iMi10 e10 Pro. Lo dimostrano le certificazioni che i prossimi dispositivi avrebbero ricevuto nel mercato asiatico dalle società thailandesi EEC e NBTC, oltre che dalla IMDA (con sede in Singapore). Vorremmo potervi dire di più, svelandovi magari qualche dettaglio sulle rispettive schede tecniche di questi prodotti, ma purtroppo non emerge molto altro dalle certificazioni asiatiche di cui sopra (sono state resesono le sigle interne, corrispondenti a M1910F4G per loMi10 ed a M1910F4S per il10 Pro). Tutto quanto sappiamo in merito risale a giugno scorso, quando si parlava della ...

OptiMagazine : Potrebbe presentarsi davvero lo #XiaomiMiNote10, contro ogni aspettativa - TrunfioAnd : RT @rwivkw: Maldini non dice nulla stasera? Anziché andare a sky a fare interviste a metà settimana non potrebbe presentarsi adesso a parla… - teo_acm : RT @rwivkw: Maldini non dice nulla stasera? Anziché andare a sky a fare interviste a metà settimana non potrebbe presentarsi adesso a parla… -