Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 28 ottobre 2019) In occasione del secondo incontro “d'Italia”, l'ad diha illustrato la realizzazione delle iniziative 2018 e ha presentato i nuovi impegni per i piccoli Comuni: arrivano gli automezzi “green”, i Pos in comodato gratuito, i nuovi servizi informativi, i programmi di educazione finanziaria e digitale, con l'obiettivo di rendere ancor più vicini, grazie a, i territori al centro del Paese.

fisco24_info : Poste incontra 4mila sindaci. L’ad Del Fante: «Siamo la rete per collegare il territorio alle istituzioni»: In occa… - NotizieMolise : Poste Italiane incontra 4mila Sindaci d’Italia, 61 i rappresentanti dal Molise - 24notizieItalia : Poste incontra 4mila sindaci. L’ad Del Fante: «Siamo la rete per collegare il territorio alle istituzioni»… -