Fonte : quattroruote

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Laha avviato una collaborazione con laper realizzare un modello didiche verrà presentato in occasione delluscita del nono episodio della saga di, "L'ascesa di Skywalker".Il progetto. I team di designer scelti per la partnership sono due: nelle prossime settimane, si incontreranno a Stoccarda e a San Francisco per dare il via ai lavori. Alla prima mondiale del film, il pubblico potrà quindi ammirare i risultati del progetto, assieme a un esemplare dell'elettricaTaycan.Gli obiettivi. Nelle intenzioni della Casa dici sarebbe lidea di sviluppare un modello in grado di entrare nellimmaginario collettivo degli appassionati per la sua iconicità: daltra parte, la saga è divenuta celebre anche per il design unico e particolare di alcune astronavi (i caccia ribelli e quelli imperiali su tutti). Al tempo ...

dinoadduci : Porsche-Lucasfilm - Zuffenhausen progetta un'astronave di fantasia per Star Wars - ABMnewscom : Porsche e Lucasfilm progettano insieme un’astronave di fantasia - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Porsche: un'astronave di fantasia con #LucasFilm per la 'prima' di #StarWars -