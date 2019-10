Picchia la moglie | il figlio di 10 anni chiama la polizia | arrestato

Brescia : Picchia la moglie - arrestato telepredicatore islamico : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Era un telepredicatore islamico, l'uomo arrestato dalla polizia di Brescia con l'accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della coniuge. Il cittadino sudanese di 46 anni sembrerebbe aver picchiato la donna anche quando era incinta. "Ringrazio, senza alcun dubbio, i p

Silius - Trovato morto in casa - era indagato per aver Picchiato la moglie : Aveva mandato la moglie in ospedale per l'ennesimo episodio di violenza, oggi è stato Trovato cadavere nella sua abitazione di Silius, in Sardegna. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, ma non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo. Nonostante i reiterati episodi di violenza, infatti, la moglie non lo aveva mai denunciato.Continua a leggere

Picchia la moglie per anni : il figlio 12enne chiama il 112 e fa arrestare il padre violento : A porre fine ad anni di vessazioni fisiche e morali nei confronti della moglie insultata e minacciata, colpita con pugni, schiaffi e calci anche di notte per impedirle di prendere sonno, costretta a subire atti sessuali, ci ha pensato il figlio 12enne che, all’ultimo episodio di violenza verso la mamma, ha chiamato i Carabinieri facendo finire il padre 40enne in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ...

Montebelluna : Picchia la moglie al ristorante. La donna salvata da un carabiniere fuori servizio : Un uomo di 50 anni di Montebelluna, in provincia di Treviso, ha picchiato la moglie in un ristorante giapponese della città: a salvare la donna è stato il provvidenziale intervento di un carabiniere fuori servizio che sedeva al suo stesso tavolo e ha richiesto l'intervento dei colleghi. L'aggressore è stato processato per direttissima.Continua a leggere

Ponte Galeria - 46enne ai domiciliari Picchia moglie - figlio e genitori : Roma – A Ponte Galeria i Carabinieri hanno arrestato un romano di 46 anni, già agli arresti domiciliari a causa di altri reati, per aver creato un clima di terrore nei confronti dei genitori anziani, della moglie e del figlio neo maggiorenne. L’uomo era spesso sotto gli effetti di sostanze stupefacenti o di alcol. Grazie alle prove raccolte dalle forze dell’ordine, il magistrato ha potuto emettere un provvedimento di arresto, ...

Minaccia e Picchia la moglie davanti ai figli minori : 50enne allontanato da casa : Un italiano di 50 anni è stato allontanato dalla polizia dalla casa familiare, a Poggibonsi (Siena), con divieto di avvicinarsi alla vittima, una donna di 36 anni. Le violenze, fisiche e psicologiche, andavano avanti da tempo violenza domestica violenza donne minacce Raffaello Binelli ?Url ...

Siena - trascina per il collo la suocera su una sedia a rotelle e Picchia la moglie : denunciato : Ha prima trascinato per il collo la suocera, costretta a vivere su una sedia a rotelle, poi ha picchiato la moglie che tentava di riportarlo alla calma. È stato ora denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e percosse l’uomo di 63 anni, genero e marito delle due donne, disoccupato e residente a Poggibonsi in provincia di Siena. A far scattare le indagini dei militari è stata la querela presentata dalla moglie, ...

Picchia moglie poi minaccia di far esplodere casa con bombola gas : arrestato : Roma – Ha aperto la valvola di una bombola del gas di 50 litri, sul terrazzo dell’abitazione della moglie, poi per ben due volte, con l’accendino in pugno, ha provato a farla esplodere. Ad evitare il peggio, il difettoso funzionamento dell’arnese e il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, intervenuti in ausilio al Reparto Volanti, che sono riusciti ...

Reggio - Picchia e stupra la moglie : marocchino ora a processo : Federico Garau Lo straniero, accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce e lesioni aggravate, si trova ora dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Molteplici gli episodi di violenza in questi ultimi mesi. La donna è stata sequestrata per giorni, picchiata, stuprata e costretta ad espletare i propri bisogni nella lettiera dei gatti È finito dietro le sbarre un marocchino di 31 anni ...

Picchiato e vessato per anni : arrestata la moglie e la figlia dopo le lesioni e i ricoveri in ospedale : Che in quella famiglia ci fosse qualcosa che non andava i carabinieri lo avevano capito e compreso anche cosa potesse essere hanno deciso di indagare a fondo, con discrezione, perché far emergere la verità era difficile. Così, per salvarlo da un incubo durato decenni, i militari hanno avvicinato un anziano bresciano in borghese, più volte, indagando e osservando con estrema cautela; lo scopo era quello di raccogliere tutti gli elementi possibili ...

Picchia moglie e figlia con bastoni e spada da samurai : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Insulti e botte anche con una spada da samurai. L’ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche è stato scoperto a Messina dalla polizia che ha fatto scattare le manette ai polsi di un 25enne di nazionalità filippina. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante dei futili motivi. Gli investigatori della Squadra mobile nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ...

Salerno - Picchia la moglie sul lungomare davanti al figlio in lacrime : Sul posto sono giunti i vigili urbani e i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo per accertamenti. L’aggressore è stato identificato e sottoposto a fermo. Sembrava una serata tranquilla quella trascorsa da residenti e turisti sul lungomare Trieste a Salerno, un via vai di persone che trascorrevano la domenica sera passeggiando nell’isola pedonale e consumando un aperitivo nei locali cittadini. A rompere la routine di ogni fine settimana ci hanno ...

Sardegna : violenta la moglie e Picchia le figlie - 48enne in manette ad Oristano : Le accuse a suo carico sono pesantissime: violenza sessuale e privata. Maltrattamenti in famiglia e danneggiamenti. Un oristanese di 48 anni, volto molto conosciuto dalle Forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Oristano. Il 48enne, le cui generalità non sono state diffuse per tutelare le vittime, era diventato un incubo per la sua famiglia. Composta dalla moglie e dalle tre figlie ...