Perché Pd-Cinque Stelle è ancora l’unica alternativa | nonostante l’Umbria

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La vittoria schiacciante del centrodestra in Umbria non dimostra il fallimento dell'alleanza Pd-. Semmai, è la prova che un’ammucchiata non è un’. Che servono programmi e idee coraggiose. Che farsi dettare l'agenda da Salvini, nella paura costante di regalargli consenso, è una pessima idea. Che senza una visione del mondo non si va da nessuna parte.

