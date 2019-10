Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sono mesi che le cronache della Capitale ci restituiscono episodi di violenza legati alla spaccio. Roma è il centro del traffico nazionale di tutte le sostanze proibite per un giro d’affari che sfiora i 50 milioni di euro. Solo negli ultimi mesi due ragazzi americani hanno accoltellato un carabiniere, un capo ultrà è stato freddato per storie di droga e da qualche ora pare che anche la brutale uccisione in una periferia romana a sangue freddo di un ragazzo sia avvenuta per via di uno scambio di droghe andato male.Ancora non s’è svegliata la bestia proibizionista a chiedere pene più dure, presenza delle forze dell’ordine più capillare e controlli stringenti alle frontiere in entrata - forse son stati distratti dalle elezioni regionali - ma presto torneremo a dover subire le solite litanie da ...

HuffPostItalia : Perché legalizzare è l'unica soluzione - MatMaz72 : RT @HuffPostItalia: Perché legalizzare è l'unica soluzione - munacello72 : @lucianocapone @Gheracol Perché la droga è già libera adesso,quindi si tratta si legalizzare. Pannella docet.... -