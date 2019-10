Per Malcuit lesione al legamento crociato anteriore e del menisco mediale

Napoli - brutte notizie riguardo le condizioni di Malcuit : lunghissimo stop Per l’esterno azzurro : Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore del Napoli hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro Il Napoli perde Kevin Malcuit per un lunghissimo periodo, il difensore azzurro infatti ha riportato un serio infortunio durante il match con la Spal, che lo obbligherà a tornare in campo a 2020 inoltrato. Filippo Rubin/LaPresse Questa la nota della società: ‘Kevin Malcuit, ...

Sky : si teme rottura del crociato Per Malcuit : Quello della Spal si conferma un campo maledetto per il Napoli. Due stagioni fa, Arkadiusz Milik si ruppe il crociato, dopo essere rientrato da un altrettanto grave infortunio. Oggi Milik è tornato sul luogo del delitto e ha segnato. Ma c’è un altro calciatore del Napoli che si è infortunato sul campo di Ferrara: è Malcuit che ha accusato forti dolori al ginocchio, si è accasciato, ha provato anche a rientrare ma poi si è arreso tra le ...

Napoli - infortunio al ginocchio Per Kevin Malcuit : il comunicato della società : infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit nel primo tempo di Spal-Napoli: il terzino francese ha riportato un forte trauma distorsivo Nel corso del secondo tempo di Spal-Napoli, Kevin Malcuit ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiedere il cambio. Nel post gara il Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni del terzino francese attraverso un comunicato ufficiale: “Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio ...

Per Malcuit forte trauma distorsivo al ginocchio destro : Il Napoli pubblica sul suo sito un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Malcuit. Il terzino è stato costretto ad uscire dal campo durante la partita contro la Spal. Dolorante, in lacrime, si è temuto il peggio. La società fa sapere che Malcuit ha riportato “un forte trauma distorsivo al ginocchio destro”. Il club aggiunge che domani il difensore azzurro sarà sottoposto ad esami specifici per stabilire l’entità del suo ...