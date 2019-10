Pensiero del giorno – Il Denaro Elettronico

La nostra èra oscura - risucchiata dalla Nuvola del “Pensiero computazionale” : Non siamo certo noi italiani a capire meglio e per primi i fenomeni naturali, ambientali e climatici. Siamo convinti che “chesto è ’o paese do’ sole, chesto è o’ paese do’ mare", da sempre e per sempre. A Napoli c’è ancora chi crede che “l’aria di Napoli” guarisce e fa stare bene. E in ogni italiano

Pensiero del giorno – Ami - un Amico dalle Stelle : Mi ha molto colpito la lettura di tre volumetti scritti da Enrique Barrios: ‘Ami, un Amico dalle Stelle’,’ Ami ritorna’ e ‘Ami e le città segrete’. Sono libri per bambini. Narrano la storia di Pierre, un ragazzino sudamericano che un giorno, sulla spiaggia, incontra un piccolo essere venuto dallo spazio. Inizia per Pierre un viaggio di apprendimento e di escursioni tra le Stelle. E’ un’occasione per ricevere un insegnamento sulla vita ...

Eretici - Tomaso Montanari racconta Simone Weil : “Il vertice del Pensiero filosofico del Novecento europeo” : Dopo Socrate, Giorgio La Pira, Paolo Veronese, Tina Anselmi, Francesco Borromini, Don Lorenzo Milani, Piero Calamandrei, Hannah Arendt, Papa Francesco e Danilo Dolci, Tomaso Montanari torna con la seconda stagione di “Eretici”, realizzata da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft) con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. Il 17 luglio scorso, in occasione della sua morte, è stata ...

Petrachi - la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma : “Il calcio non è da signorine? Pensiero primitivo” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

Pensiero del giorno – Ufo e Dintorni : Sembra che siano stati avvistati nel 2015, dalla Marina Americana, oggetti luminosi sconosciuti. Ne abbiamo notizia soltanto oggi. Non sono stati classificati UFO cioè (in italiano) ‘Oggetti Volanti non Identificati’, bensì oggetti di costruzione umana impossibili da definire. Da parte delle autorità mondiali c’è grande difficoltà ad ammettere che il fenomeno Ufo possa essere reale. Dicono che, ipotizzando la loro esistenza, si genererebbe ...

Lazio – Inzaghi da applausi alla vigilia della sfida col Bologna : “il mio Pensiero va a Mihajlovic - è stato molto importante per me” : Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il ...

Il primo Pensiero di Traini è sempre Pamela. Anche dopo la conferma della condanna : Anche dopo aver ascoltato la sentenza della corte d'assise d'appello di Ancona, che ha confermato i 12 anni di carcere inflitti in primo grado, il primo pensiero di Luca Traini è stato per Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere è stato trovato, fatto a pezzi, il 31 gennaio dello scorso anno. Ha chiesto "verità" per quella ragazza, convinto che Innocent Oseghale, il nigeriano condannato in primo grado all'ergastolo, "non ha fatto ...

Pensiero del 26 Settembre 2019 : Laudato sì, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente po’ scappare; guai a quelli ke morranno ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male. (San Francesco d’Assisi)

Pensiero del 25 Settembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=-fG0iEV9K0A Abbiamo in cielo un Cuore di Madre. La Madonna, madre nostra, che ai piedi della Croce soffrì quanto è possibile ad una creatura umana. Lei comprende i nostri dolori e ci consola. (San Leopoldo Mandic)

Pensiero del 24 Settembre 2019 : Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi mancasse Maria. (San Giovanni Maria Vianney)

Il Pensiero del 23 Settembre 2019 : L’uomo potrà sfuggire alla giustizia umana ma non a quella divina. Ricordate sempre figliuoli, le nostre imperfezioni ci fanno conoscere la nostra miseria. Solo se riconosciamo veramente i nostri peccati, spereremo nella misericordia di Dio. (San Pio da Pietrelcina)

Pensiero del giorno 22 Settembre 2019 : Siamo tenuti a dare ai bisognosi ciò che supera i nostri bisogni. (San Bernardino da Siena)

Pensiero del 21 Settembre 2019 : Gli uomini sono come il vino. Alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene. (San Giovanni XXIII, Il Papa buono)

Belen - auguri : Stefano De Martino scolpisce un Pensiero indelebile : Belen Rodriguez, tanti auguri! Stefano da pelle d’oca: De Martino lascia il segno scolpendo delle parole indelebili Tanti auguri Belen! La modella argentina taglia oggi 20 settembre 2019 il traguardo dei 35 anni e Stefano De Martino, amore ritrovato dopo il naufragio matrimoniale, scolpisce per lei un pensiero indelebile, sentito, commosso, che coglie il segno […] L'articolo Belen, auguri: Stefano De Martino scolpisce un pensiero ...