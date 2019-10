Pavia | maestra sospesa per denuncia maltrattamenti | chiesta la revoca del provvedimento

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Vedeva la bambina arrivare in classe spesso in lacrime, con lividi sulle gambe, che scoppiava in un pianto dirotto anche durante le lezioni, di conseguenza laaveva parlato del problema con la preside; passato qualche tempo purtroppo nulla era cambiato, così, dopo l'ennesimo arrivo in classe con le ginocchia sbucciate e la bimba in lacrime, laaveva deciso di sporgereperalle Forze dell'Ordine, che hanno subito informato il Tribunale dei Minori di. Ma quando la preside è venuta a conoscenza della, ha sospeso laper un giorno, togliendole anche la quota di stipendio relativa a quel giorno, ovvero 75 euro, adducendo come motivazione la violazione del segreto d'ufficio e la negativa ripercussione di quellasulla reputazione della scuola. Naturalmente però il Tribunale ha continuato per la sua strada, mettendo in ...

