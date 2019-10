Pavia | maestra denuncia abusi su alunna | sospesa Punita per averla protetta!

Pavia : maestra sospesa per denuncia maltrattamenti - chiesta la revoca del provvedimento : Vedeva la bambina arrivare in classe spesso in lacrime, con lividi sulle gambe, che scoppiava in un pianto dirotto anche durante le lezioni, di conseguenza la maestra aveva parlato del problema con la preside; passato qualche tempo purtroppo nulla era cambiato, così, dopo l'ennesimo arrivo in classe con le ginocchia sbucciate e la bimba in lacrime, la maestra aveva deciso di sporgere denuncia per maltrattamenti alle Forze dell'Ordine, che hanno ...