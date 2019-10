Papilloma virus | come prevenirlo e perché vaccinarsi

Hpv - il Papilloma virus uomo - sintomi - prevenzioni - cause : L’Hpv, il papilloma virus umano, infetta anche l’uomo. Un po’ come succede per il tumore al seno, spesso l’Hpv viene considerato un problema tipicamente femminile, ma in realtà è responsabile di una tra le più comuni infezioni a trasmissione sessuale sia nella donna che nell’uomo, e ha un ruolo anche in altri tipi di cancro, non solo femminili e non solo dell'area genitale. Nel maschio, ...

Sesso sicuro - Papilloma virus : cos’è e come proteggersi : Quando si parla di Papilloma virus – o per meglio dire di HPV (Human Papilloma virus) – si inquadra una famiglia di virus a DNA. Nella maggior parte dei casi, per concretizzare il processo di replicazione il virus utilizza le cellule della pelle o delle mucose. Non è un caso che ci si accorga della presenza dell’HPV dopo aver notato e fatto analizzare un’iperplasia anomala a livello della cute o delle mucose. Anche se ...

Papillomavirus : arriva in farmacia il semplice test fai da te - non invasivo e indolore : Si chiama Ladymed ed è un test non invasivo per il Papillomavirus a breve disponibile nelle farmacie italiane. Ideato dalla startup innovativa Ulisse BioMed srl, si tratta di un test semplice e non invasivo che la donna puo` eseguire comodamente a casa propria, basato su un semplice auto-prelievo, totalmente indolore. Dopo l’acquisto, è necessario attivare il Kit su una piattaforma digitale per attivare il kit ed eseguire autonomamente il test, ...

Papilloma virus e trasfusioni : rischio trasmissione dell’infezione che causa tumore uterino : Ricercatori dell'Università Statale della Pennsylvania e del National Cancer Institute (NIH) hanno dimostrato che il Papilloma virus potrebbe essere trasmesso anche attraverso le trasfusioni di sangue. In esperimenti con modelli animali hanno infatti osservato che il virus iniettato può dar luogo a tumori e infezioni. Saranno necessari ulteriori studi per confermare lo stesso rischio nell'uomo.Continua a leggere

Papilloma virus - test per auto-prelievo non invasivo messo a punto da ricercatori italiani : Il test del Papilloma virus oggi non è più invasivo e si compra in farmacia. Si chiama Ladymed ed è lo strumento che permette alle donne di effettuare un auto-prelievo, inviarlo ad una struttura altamente qualificata e ricevere su una piattaforma digitale risultati rapidi. Ma anche molto più accurati, grazie alla genotipizzazione che identifica in maniera precisa il ceppo del virus presente nell’infezione. L’ha messo a punto un team di giovani ...

