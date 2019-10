“Papà picchia la mamma” | a 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre a Firenze

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) È accaduto a. All’arrivo degli agenti il piccolo, in evidente stato di choc, è uscito di casa andando loro incontro nelle scale condominiali mentre ildi 63avrebbe tentato di non farli entrare. La donna era statata anche la sera precedente, ma non aveva voluto denunciare il compagno.

gallant_bi : Ma poi sono ancora incazzata per questa cosa 'il papà ti picchia' No zia, mia nonna non ha cresciuto un uomo violento, se permetti - gallant_bi : Devo scrivere un saggio sui miei genitori per la professoressa che ha detto che la mamma perdona sempre, mentre il… - elio33044815 : @citty1968 @marcestruzzo @colvieux Cerca la mamma, che è impegnata in Chat o è andata in palestra e lo ha lasciato… -