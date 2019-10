Paolo Fox | previsioni del 29 ottobre | l’oroscopo di domani

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 28 ottobre 2019)Fox, oroscopo didi martedì 29Tratto dallo Stellare diFox qui di seguito ledidell’oroscopo del 29per i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: periodo di recupero piuttosto lento in vista di un novembre più positivo. Venere finalmente tornerà favorevole. TORO: situazione astrologica piuttosto tesa. Forse vorrebbero provocare una persona per vedere la sua reazione. Possibili fastidi in vista. GEMELLI: sono giorni particolari, magari è meglio stare zitti in amore. Dovranno rifiutare una proposta di lavoro. CANCRO: situazione astrologica che porta sentimenti veri. In questo periodo funziona tutto un po’ meglio.dello zodiaco diFox: l’oroscopo di(29) In seguito l’orocopo diFox di(29) per quanto concerne i successivi quattro segni ...

