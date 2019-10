Panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena | Corini vicino all’esonero | Cellino ha già

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il presidente delnon dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggicon Prandelli La sconfitta subita dalsabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidenteinfatti ha deciso di affidare laa Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di domani al Rigamonti contro l’Inter. LaPresse/Tano Pecoraro In queste ore, il numero uno del club lombardo ha incontrato l’allenatore di Orzinuovi, con cui già c’erano stati alcuno sondaggi nelle scorse settimane. Nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso giusto, Prandelli ritroverebbe Mario Balotelli, allenato in Nazionale nel quadriennio 2010-2014.L'articolodi...

