Oroscopo e lavoro | com' è il tuo capo in base al segno zodiacale

Oroscopo novembre Capricorno : opportunità sul posto di lavoro - bene la salute : Il mese di novembre per i nativi del Capricorno sarà caratterizzato da situazioni profittevoli sul posto di lavoro, complice Giove splendente nel vostro cielo, assieme a Mercurio e Marte. Con queste posizioni astrali, ci saranno delle ottime opportunità che vi permetteranno di raggiungere facilmente il successo. Non rifiutate inoltre delle possibili collaborazioni con i colleghi. L'amore di coppia invece, potrebbe non essere molto favorevole. ...

Oroscopo 26 ottobre : per la Vergine tensioni nei sentimenti - forza nel lavoro per i Pesci : Inizia un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di ottobre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento positivo in amore. Per il Leone bene il lavoro, ma occhio alle spese di troppo. Le previsioni da Ariete a Vergine Ariete: in amore il fine settimana vi invita a fare di più, magari ad organizzare qualcosa di bello con la persona amata. In ...

Oroscopo 25 ottobre : per la Bilancia alcune nuove idee saranno premiate nel lavoro : Nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Ci avviciniamo all'ultimo fine settimana del mese di ottobre 2019. Arriva l'Oroscopo e le previsioni del 25 ottobre 2019, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere buoni rapporti in amore. Per i Pesci giornata sottotono nei sentimenti. Oroscopo da Ariete alla Vergine Ariete: in amore al momento non è semplice vivere alcune relazioni sentimentali, la giornata porta ...

Oroscopo Cancro - novembre : recupero fisico - trasformazioni sul lavoro : L'undicesimo mese dell’anno sta per arrivare ed è interessante vedere quali progetti hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Cancro durante il nuovo mese. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un mese inizialmente tranquillo e spensierato, ma a partire da giorno 20 la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare incontri interessanti. In ambito lavorativo è un momento di trasformazione, si potranno ottenere ...

Oroscopo 24 ottobre : Ariete deve evitare polemiche nel lavoro - Pesci confusi : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i dodici segni zodiacali. Scopriamo dunque nel dettaglio le previsioni astrologiche relativamente al lavoro, all'amore e alla salute di giovedì 24 ottobre 2019. Previsioni astrali del 24 ottobre per tutti i segni zodiacali Ariete: giornata interessante, anche se potreste vivere dei momenti di tensioni in campo amoroso. Nel lavoro se ci sono dei disguidi, evitate di alzare la voce e di fare polemiche, ...

Oroscopo - classifica del mese di novembre : lavoro 'top' per Capricorno - Cancro romantico : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole cambiare domicilio viaggiando dallo Scorpione al Sagittario, dove già staziona Giove. Venere passerà il giorno 26 dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia ed Urano farà altrettanto nel segno del Toro. Infine Nettuno stazionerà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Nel corso del penultimo mese dell'anno sono favorevoli le previsioni per ...

L'Oroscopo del 22 ottobre - la classifica dei segni zodiacali : lavoro 'top' per il Leone : Martedì 22 ottobre 2019 troveremo la Luna nell'orbita del Leone mentre Marte ed il Sole stazionano in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione con Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. La classifica dei segni dello zodiaco del secondo giorno della settimana vede Leone e Gemelli al top mentre il Toro farà fatica a ...

Oroscopo del 21 ottobre : voglia di riscatto per l'Ariete - Sagittario novità sul lavoro : L'ultima settimana del mese sta per avere inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 21 ottobre. La nuova settimana inizia in maniera molto positiva per il Sagittario, che in ambito lavorativo potrà ricevere delle belle conferme e iniziare ad avvicinarsi agli obiettivi prefissati. l'Ariete dal canto suo potrà tirare un sospiro di sollievo, inizia un momento di recupero per il segno, che finalmente ...

Oroscopo novembre - Pesci : amicizie in primo piano - opportunità sul lavoro : Per voi nativi del segno dei Pesci, novembre sarà un mese in cui dovrete essere prudenti con ogni aspetto della vostra vita, che si tratti del lavoro o dell'amore. Date un occhio di riguardo al settore della salute e cercate di ponderare bene le vostre scelte prima di attuarle. Favoriti i progetti soltanto alla fine del mese, mentre la fortuna potrebbe portarvi qualche sorpresa inaspettata....Continua a leggere

Oroscopo novembre - Acquario : sentimenti in rialzo - lavoro stressante : Per voi nativi del segno dell'Acquario, questo novembre si rivelerà molto prolifico per l'amore e gli affetti, ma decisamente poco efficiente per gli affari ed il lavoro. Ci saranno molti ostacoli e poca remunerazione economica, ma sarà soltanto una fase passeggera. Ottime le possibilità di fare attività fisica ma avrete bisogno di far riposare la vostra mente. Nell'ultimo periodo il nervosismo l'ha fatta da padrone e lo stress in accumulo ha ...

Oroscopo novembre - Bilancia : difficoltà sul lavoro : Per voi nativi del segno della Bilancia, novembre sarà un mese di distensione, di amore e serenità, ma anche di passione e qualche sacrificio finanziario. Sul posto di lavoro potreste avere qualche difficoltà, ma essere fiduciosi vi aiuterà di certo a superare qualche piccolo ostacolo. Favorite le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data. ...Continua a leggere

Oroscopo novembre - Vergine : in ribasso l'amore - audaci sul lavoro : Per voi nativi del segno della Vergine sarà un novembre litigioso sul fronte dei sentimenti e molto evasivo in generale. Tutte le vostre energie saranno invece incentrate sul lavoro, sulle finanze, cercando di racimolare quanti più successi possibili con la vostra proverbiale forza di volontà. L'impegno sarà la chiave di volta di questa prima “tranche” dell'inverno, e consapevoli di questo, ce la metterete tutta. Amore e affetti Ci saranno molte ...

Oroscopo 19 ottobre : per la Vergine emozioni nel lavoro : Parte un nuovo fine settimana, il penultimo del mese di ottobre. Leggiamo l'Oroscopo del 19 ottobre 2019 che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro essere vicini ad un cambiamento con l'arrivo della Luna a breve. Per la Vergine maggiori emozioni nel lavoro. Ariete: in amore giornata da vivere con cautela, soprattutto nel pomeriggio quando ci sarà un intoppo da controllare. Nel lavoro attenzione a gestire bene un problema su un progetto ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di novembre : finanze 'top' per Scorpione e Pesci : Nel mese di novembre 2019 troveremo Venere, inizialmente in Sagittario, spostarsi il 26 nel domicilio del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre il Sole viaggerà dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove risiede Giove. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine, il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Sul podio 1° posto Scorpione: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Scorpione ...