Oroscopo del 29 ottobre | nervoso il Toro | Sagittario protetto dagli astri

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi deglie delle stelle per la giornata di martedì 29, per i dodici segni. Sarà una giornata faticosa per il: le controversie nate precedentemente, infatti, non sembrano volersi arrestare. Al contrario ilpotrà fare affidamento su un quadro astrale estremamente positivo sia in amore, che in ambito lavorativo. Recupera il Leone, anche se il Sole e la Luna dissonante invitano a evitare eccessivi sforzi fisici. Ecco di seguito l'completo su amore, lavoro e salute di martedì 29per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche del giorno 29segno per segno Ariete: è da settembre che il segno è alla ricerca della strada giusta da intraprendere e finalmente durante le prossime giornate avrà tutte le risposte alle proprie ...

paoladelusa : RT @diconodioggi: “il tuo oroscopo del 28 ottobre prescrive Liberatevi di un equivoco in ambito amoroso” Chiara Valerio, Almanacco del gio… - Scatola_Negra : RT @diconodioggi: “il tuo oroscopo del 28 ottobre prescrive Liberatevi di un equivoco in ambito amoroso” Chiara Valerio, Almanacco del gio… - diconodioggi : “il tuo oroscopo del 28 ottobre prescrive Liberatevi di un equivoco in ambito amoroso” Chiara Valerio, Almanacco d… -