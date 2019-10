Oncologia | Massimo Di Maio dell’ospedale Mauriziano di Torino è il nuovo segretario

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il professorDi, Direttore dell’universitaria dell’ospedaledi, è ilnazionale dell’Associazione Italiana diMedica (Aiom), la più importante e rappresentativa Società Scientifica dell’italiana, che raggruppa oltre il 95% dei medici che si occupano di questa disciplina. L’elezione è avvenuta durante il XXI° Congresso nazionale della Società Scientifica che si è concluso nel week end a Roma ed ha visto la partecipazione di oltre 3000 specialisti da tutta Italia. Napoletano, classe 1975, Diè oncologo medico presso il Dipartimento didell’Università die Direttore dell’dell’ospedaledi. L'articoloDidell’ospedalediè ilnazionale Aiom sembra essere ...

LaStampa : L’Aiom raggruppa oltre il 95% degli specialisti della disciplina: tremila si sono riuniti in congresso a Roma. - Master_Slides : RT @AIOMtweet: Buon lavoro Presidente! Giordano Beretta da oggi alla guida dell'AIOM come nuovo Presidente Nazionale. Saverio Cinieri al s… - Simone_I85 : RT @AIOMtweet: Buon lavoro Presidente! Giordano Beretta da oggi alla guida dell'AIOM come nuovo Presidente Nazionale. Saverio Cinieri al s… -