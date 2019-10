Olio d’oliva | ancora un’annata di scarsa produzione

Olio d’oliva demi-vierge : Olio d’oliva demi-vierge – Quest’anno la produzione d’Olio d’oliva è quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno, passando da 179mila a 330mila tonnellate. Bene, ma l’Olio extravergine d’oliva che troviamo in vendita nei supermercati, a un prezzo intorno ai 3 euri a litro, non è extravergine e non è italiano. Sulle etichette c’è scritto “miscela di oli extravergini d’origine europea e/o del Mediterraneo”, non ...