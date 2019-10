Odio profondo per l' Italia | espulso 24enne marocchino

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Il "lupo solitario" aveva una lunga lista di precedenti: qualche tempo aveva minacciato di far esplodere una bomba in questura a Vicenza Un potenziale "lupo solitario". Così era stato definito Oussama Alouani,, che abitava a Thiene (Vicenza). Ora il giovane, su decisione del Ministero dell'Interno, è statodall'con un provvedimento amministrativo d'urgenza sulla base delle indagini effettuate dalla Digos. Il, con una lunga serie di precedenti, aveva anche minacciato qualche tempo fa di far esplodere una bomba in questura quando la polizia lo aveva bloccato per un controllo fuori da un locale della città. Secondo gli investigarori, il giovane era davvero un pericolo per la sicurezza: nutriva un forteverso le istituzionine e verso il mondo occidentale in generale. Così il, figlio di immigrati ...

