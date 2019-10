Ocean Viking chiede un porto italiano per far sbarcare 104 naufraghi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roberto Chifari Laè bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dovei 104soccorsi in acque internazionali al largo della Libia dieci giorni fa Il 18 ottobre, laha soccorso 104 persone da un gommone in difficoltà, a 50 miglia nautiche dalla costa libica. Il barcone era stato avvistato col binocolo dalla nave. Sos Mediteranee e Medici senza frontiere chiedono a un’ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l’assegnazione di unallae avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo. La nave è ancora bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dovei 104soccorsi in acque internazionali al largo della Libia dieci giorni fa. "Negli ultimi quattro mesi, diversi leader europei si sono ...

valigiablu : 6 giorni nel limbo. Sulla Ocean Viking il terrore di tornare in Libia - ilpost : Dieci giorni fa una nave di Medici Senza Frontiere ha soccorso 104 migranti ma il governo italiano non ha ancora re… - MSF_ITALIA : L'attesa in mare prolungata e non necessaria per i 104 uomini, donne e bambini a bordo di #OceanViking deve finire!… -