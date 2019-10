Nuovo Stadio San Siro – Sì condizionato del Comune di Milano | ma il sindaco frena

Milan e Inter - per il Nuovo Stadio risale il piano B a Sesto : «Oggi è una giornata molto importante perché il Consiglio comunale potrebbe dare un orientamento importante al sindaco e alla giunta, e così mi auguro che sia». Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha risposto a una domanda sul nuovo stadio, in vista del voto di Palazzo Marino sul progetto avanzato dai rossoneri con l’Inter. […] L'articolo Milan e Inter, per il nuovo stadio risale il piano B a Sesto è stato realizzato da ...

S. Siro - il Politecnico : «Nuovo Stadio imprescindibile» : La ristrutturazione di San Siro "non consentirebbe di raggiungere gli elevati standard di comfort, di sicurezza e prestazionali oggi richiesti". E' la sintesi del report del Politecnico inviato ai consiglieri del Comune di Milano, chiamati lunedì a votare sul pubblico interesse, secondo quanto riportato dall'Ansa. "Il nuovo impianto – si legge – è imprescindibile, Milano

Cagliari - il Nuovo Stadio avrà una capienza da 25mila posti : Il Cagliari oggi ha uno stadio definito provvisorio, la Sardegna Arena, con una capienza di 16.233 posti a sedere. Un impianto costruito in tempi record, in attesa di quello definitivo che dovrebbe essere pronto per la stagione 2021. L'impianto sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia che verrà abbattuto. Il nuovo stadio sarà molto moderno, una struttura all'inglese che diventerà la nuova casa del sodalizio rossoblu. Inizialmente il nuovo

Nuovo San Siro - il 64% dei milanesi a favore dello stadio : Nuovo San Siro sondaggio – Ipsos Italia, azienda leader nel settore delle ricerche di mercato, ha realizzato un sondaggio sul Nuovo stadio che Milan e Inter puntano a costruire nell'area di San Siro. Il sondaggio, che si sviluppa sulla città di Milano, sul Nuovo stadio e sui due progetti per la sua realizzazione, ha fornito

Troppo rumore - no a gare serali nel Nuovo Stadio del Friburgo : Duro colpo per il Friburgo e per il suo nuovo stadio da 80 milioni di euro, che dovrebbe essere pronto a partire dalla prossima stagione. Come riporta il "Guardian", al club della Bundesliga è stato fatto divieto di disputare partite in notturna o tra le 13:00 e le 15:00 della domenica, a causa di possibili

City - 300 milioni per un Nuovo Stadio da 21 mila posti : Il Manchester City è al lavoro per costruire un'arena da 300 milioni di sterline vicino all'Etihad Stadium, da utilizzare per i concerti, per le partite della NBA e per i combattimenti della UFC. Come riporta il "Sun", i piani per la costruzione dell'impianto da 21 mila posti sono già stati elaborati, e la scorsa settimana

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Nuovo Stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l'appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di

Cemento - traffico e San Siro : i nodi per il Nuovo stadio : Il sì della Conferenza dei Servizi al progetto del nuovo stadio è arrivato ieri, ma sono tanti i paletti tecnici che hanno portato all'ok "condizionato". Dal troppo Cemento all'inquinamento, passando al vincolo sull'attuale San Siro fino ai costi dello stadio e anche dei futuri biglietti. Il primo tema è urbanistico, con la volumetria del progetto

Nuovo Stadio - Sportium : «Due elementi ricordano il Meazza» : Il progetto si chiama "Gli Anelli" di Milano, ed è stato realizzato da Sportium, con la collaborazione di Manica Architecture, Progetto Crm, Ideas e B&L. A parlarne è una delle firme, Massimo Roj: «Il nostro progetto nasce dalle esigenze del territorio, non è una cattedrale nel deserto, è un qualcosa che deve servire ai cittadini,

Nuovo San Siro - Populous : «Sarà stadio più sostenibile d'Europa» : Alessandro Zoppini, a capo dello studio Populous di Milano, ha rilasciato un'intervista a "Il Corriere della Sera. Lo studio è in gara per il Nuovo San Siro, con il progetto «La Cattedrale». Un progetto tutto milanese, quello messo in campo da Populous: «Sono coinvolti anche gli studi d'ingegneria Tekne, della famiglia Rusconi Clerici, e Maffeis,

San Siro - ok "condizionato" ai progetti per il Nuovo stadio : San Siro parere Conferenza dei Servizi – «Un sostanziale assenso, sia pur condizionato sullo Studio di fattibilità» presentato da Milan e Inter che prevede la realizzazione di un nuovo stadio nell'area di San Siro. E' questo in sintesi – secondo quanto riportato dall'ANSA – il parere finale della Conferenza dei Servizi e Responsabile Unico del

Nuovo Stadio Cagliari - le ultime indicazioni dal sindaco e dal presidente Giulini : Nuovo stadio Cagliari – "Nuovo stadio? E' l'occasione anche per riqualificare una parte importante della citta'. Speriamo di portare la delibera nei prossimi giorni in consiglio comunale affinche' si possa cominciare la fase di progettazione". Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in riferimento agli ultimi dettagli dell'iter per la realizzazione del Nuovo

Stadio Fiorentina - il Comune approva : vendita area Mercafir su cui sorgerà Nuovo impianto : Il Comune di Firenze ha deciso di mettere in vendita il comparto sud dell’area Mercafir, il mercato ortofrutticolo a Novoli, per favorire la costruzione del futuro Stadio della Fiorentina, che potrà essere di proprietà privata. L’obiettivo della decisione odierna, spiega il Comune, “è rendere possibile l’ipotesi di realizzare uno Stadio di proprietà privata, sempre di interesse pubblico, accelerando i tempi e senza ...