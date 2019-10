Nuove serie tv su Prime Video a novembre | cosa guardare da Jack Ryan 2 a L’Uomo nell’Alto

La serie Netflix di The Witcher torna a mostrarsi in Nuove immagini : Mentre i fan sono in trepidante attesa per il debutto su Netflix della serie TV di The Witcher, ecco arrivare delle nuove splendide immagini da Il Corriere della Sera.Il famoso quotidiano italiano si è recato in esclusiva sul set della serie, e qui ha scattato alcune foto che potete vedere più in basso.E' possibile anche leggere un articolo de Il Corriere della Sera, in cui si parla della serie e dei personaggi legati all'universo creato da ...

5 Nuove serie (poco conosciute) da vedere questo autunno : L’estate, stagione dei recuperi televisivi in modalità binge-watching, è passata, e da settembre chi segue le serie è di nuovo sommerso da una vasta offerta; solo a ottobre gli show in partenza tra reti in chiaro, pay e streaming sono una sessantina, di cui quasi la metà al proprio esordio. Alcuni di queste fanno parte di produzioni consolidate come la prodigiosa Peaky Blinders (dal 4 ottobre su Netflix) e la mortifera The Walking Dead (dal ...

Nuove serie Rai in arrivo - si punta sulla letteratura con grandi classici e best-seller contemporanei : Dopo un debutto di stagione con gli ottimi ascolti per format come Imma Tataranni - Sostituto Procuratore e La Strada di Casa 2, oltre alle immancabili repliche di Montalbano e al ritorno di Rocco Schiavone con la terza stagione, le Nuove serie Rai in arrivo nel palinsesto 2019/2020 puntano ad alzare l’asticella della qualità con progetti che valorizzano il patrimonio culturale, letterario e storico non solo italiano. Tra i tanti titoli ...

Shenmue III si mostra in una serie di Nuove immagini : Deep Silver ha pubblicato una serie di nuove immagini dedicate a Shenmue III, il nuovo capitolo di prossima uscita. Queste nuove schermate mostrano alcuni degli ambienti e dei personaggi con cui avremo a che fare durante il gioco.Shenmue III è la continuazione dell'epica storia di Ryo Hazuki, giovane ragazzo in cerca dell'assassino di suo padre. I giocatori esploreranno anche un mondo aperto vivace e colorato, incontreranno personaggi intriganti ...

Nuove serie tv Netflix dal creatore di The Crown : Peter Morgan firma per nuovi progetti : Non ci saranno solo le prossime due stagioni di The Crown già confermate, ma anche Nuove serie tv Netflix create e prodotte da Peter Morgan, che ha firmato un accordo con la piattaforma per nuovi contenuti esclusivi. Il creatore di The Crown, alla vigilia del debutto della terza stagione della saga dei Windsor che arriva in streaming il 17 novembre, conferma e rende più stabile la sua collaborazione con Netflix, espandendola oltre il ...

Ecco le Nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle Nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

6 serie tv Rai da recuperare su Raiplay in attesa delle Nuove stagioni : Negli ultimi anni lo sforzo di Rai Fiction di inseguire gli standard della serialità internazionale con serie tv più innovative e meno appiattite sugli stereotipi dello sceneggiato all'italiana sono innegabili. Piacciano o meno, gli ultimi format della Rai in fatto di serialità stanno assorbendo sempre più le caratteristiche delle serie tv internazionali: dalle ambientazioni nordiche del noir Non Uccidere all'umorismo amaro del medical La ...

Nuove serie su Prime Video a ottobre 2019 - i titoli più attesi da Goliath 3 a Modern Love : Dopo un settembre illuminato dal capolavoro animato di Undone e dal finale musicale di Transparent, diamo uno sguardo alle serie Prime Video in arrivo a ottobre 2019. Si parte il 4 ottobre con il ritorno di Golia - Goliath per una terza stagione. Il drama giudiziario di David E. Kelley e Jonathan Shapiro segue le vicende di Billy McBride (Billy Bob Thornton), avvocato caduto in digrazia e in cerca di redenzione. La sua unica possibilità è ...

Amazon blinda Phoebe Waller-Bridge - siglato accordo milionario per Nuove serie tv : Davvero niente male il 2019 di Phoebe Waller-Bridge. Dopo il successo universale riscosso con la seconda stagione di Fleabag e la montagna di statuette raccolte ai Bafta e agli Emmy, la nuova regina della comedy britannica sigla un contratto multimilionario con Amazon Studios per la creazione e la produzione in esclusiva di nuovi contenuti televisivi. Secondo quanto riportato da Variety, i compensi accordati si aggirano sui 20 milioni di ...

Ascolti Tv USA lunedì 23 settembre : Bene 9-1-1 - discreti i debutti delle Nuove serie : Ascolti tv USA lunedì 23 settembre Ascolti tv USA lunedì 23 settembre – Il 23 settembre è la data scelta dai canali in chiaro americani per far partire la stagione televisiva, di conseguenza torna l’appuntamento quotidiano con gli Ascolti. Vediamo un po’ come è andata la serata di ieri (spoiler: un po’ tutto uguale, tranne qualche sorpresa). Partiamo da FOX, che da quest’anno è un network indipendente visto che ha ...

Nuove serie su Netflix a ottobre 2019 - cosa guardare da Peaky Blinders 5 a Il Metodo Kominsky 2 : Pronti a lasciarci alle spalle un mese all'insegna di The Spy, Unbelievable, Criminal e The Politician, apriamo le porte alle Nuove serie in arrivo su Netflix a ottobre 2019. Il primo ottobre rompe il ghiaccio la seconda stagione di Midnight Diner: Tokyo Stories, una serie tv antologica giapponese ispirata all'omonimo manga di Yaro Abe. Ambientata in un piccolo ristorante notturno di Shinjuku, a Tokyo, la serie prende in esame in ciascun ...

10 libri da leggere - da cui saranno tratte Nuove serie tv : La tendenza delle case di produzione dell'audiovisivo ad adattare libri per il piccolo schermo è letteralmente esplosa insieme all'arrivo delle piattaforme streaming e con la conseguente sovraproduzione di titoli in forma seriale: nonostante non sia un'operazione immune da rischi, tutt'altro, la scelta di creare serie tv a partire da romanzi e racconti è diventata quasi la regola. Avere un'ambientazione già perfettamente costruita, personaggi ...

Le Nuove serie tv dei prossimi mesi : Di alcune parleremo di certo, come "Watchmen" e "The Mandalorian", altre piaceranno solo a qualcuno, altre ancora ce le dimenticheremo presto