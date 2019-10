Nuova Crisi di Governo in vista | ora il Pd vuole le elezioni

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una Nuova Crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

MANOVRA 2020/ Zero crescita - famiglie stangate : ecco la Nuova crisi : Buone intenzioni tante, ma anche molte incognite sulle risorse e sui tempi. Il solo risultato certo è che la pressione fiscale non diminuirà

Dazi - una Nuova Crisi è in arrivo. E la politica di Trump ne è in gran parte responsabile : A dare tra i primi l’avviso che una complessa e pesantissima recessione era in arrivo è stato, nel febbraio 2008, il grande economista Nouriel Roubini con un articolo dal titolo più che eloquente: “Anatomy of a Financial Meltdown” (Anatomia di un crollo finanziario) che ora viene riproposto da Project Syndicate per festeggiare i 25 anni dall’inizio delle sue pubblicazioni. Di quella crisi, poi ribattezzata The Great Recession per distinguerla ...

Fmi : con una Nuova Crisi - a rischio default 19mila miliardi di $ di debiti delle imprese : Primo discorso del nuovo direttore generale Kristalina Georgieva: i dazi hanno innescato un rallentamento globale - Per reagire alla frenata servono politiche di bilancio coordinate

Giampiero Massolo : "Il mondo rischia una Nuova crisi. Italia - gli ombrelli protettivi non bastano più per contare" : Per contare sullo scacchiere globale “l’Italia deve rendersi conto che i tradizionali ‘ombrelli protettivi’ – l’Unione Europea, la Nato, le Nazioni Unite – non possono più sostituirsi alla capacità di decidere rapidamente e di assumersi responsabilità in proprio nel contesto internazionale”. A rimarcarlo, in questa intervista concessa ad HuffPost, è l’ambasciatore ...

Usa - la politica capricciosa di Trump rischia di farci entrare in una Nuova Crisi globale : Molti tra quelli che votano Donald Trump sono probabilmente convinti che, anche se un po’ burbero, baldanzoso e narcisista, in fondo Trump i miracoli li sa fare. È arrivato lui e, da inimitabile decisionista quale è (oltre che grazie agli immensi poteri datigli dalla posizione conquistata col voto degli elettori), ha rilanciato l’economia americana fino a farle raggiungere il record di un decennio filato di continua crescita economica. Di fronte ...

Boxe - Mondiali 2019 : l’Italia resta Nuovamente a zero. Movimento in crisi cronica - non si intravede una risalita : L’Italia torna dai Mondiali di Boxe senza nemmeno una medaglia per la terza volta consecutiva: gli ultimi podi risalgono al 2013 quando Clemente Russo si laureò Campione tra i 91 kg, Domenico Valentino e Roberto Cammarelle festeggiarono il bronzo tra 60 kg e +91 kg. Da quel momento il nulla totale nella rassegna iridata per il Bel Paese che sembra quasi sparito dai radar della Boxe dilettantistica nell’appuntamento più importante. A ...

"Hong Kong è la Nuova Berlino nella Nuova Guerra fredda". Joshua Wong in tour per internazionalizzare la crisi : internazionalizzare la crisi di Hong Kong, esortando i Paesi occidentali a schierarsi al fianco dei manifestanti dell’ex colonia britannica per la difesa dei valori democratici. È con questo obiettivo che il 22enne Joshua Wong, uno dei leader delle proteste di Hong Kong, sta conducendo il suo tour tra Europa e Stati Uniti, dopo il fermo di qualche giorno fa in aeroporto per aver violato l’obbligo di dimora. Joshua Wong ...

Previsioni Meteo 10-12 settembre : Nuova Crisi depressionaria e maltempo su alcune regioni [MAPPE e DETTAGLI] : L’area mediterranea, soprattutto centro-occidentale, continuerà a essere l’obiettivo di perturbazioni atlantiche per il corso dei prossimi giorni. Rispetto alle fasi di maltempo appena trascorse, a questo giro, però, l’affondo di una nuova saccatura si prospetta abbastanza più a Ovest rispetto all’Italia. L’asse depressionario si porrà fra il Mare del Nord, la Francia, le Baleari e i settori occidentali del nostro ...

DALLA CINA/ Il patto M5s-Pd sbaglia lo "shi yu" e prepara la Nuova crisi : Il governo giallo-rosso, nato senza un vero dibattito pubblico, mette in evidenza la questione vera: in Italia c'è un deficit di democrazia

Shameless 10 spoiler : Ian e Mickey in crisi nella Nuova stagione : spoiler Shameless 10, Wells sui Gallavich: “Sarà una convivenza difficile” Domenica 3 novembre su Showtime inizierà ufficialmente la decima stagione di Shameless, la prima senza Emmy Rossum. L’interprete di Fiona Gallagher ha infatti deciso di abbandonare il ruolo che l’ha resa famosa proprio al termine della nona edizione. Se l’attenzione dei fan si è finora concentrata sui possibili sviluppi della trama in assenza ...