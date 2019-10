' Non sono un voto' | oltre 1000 iscritti al convegno in Bicocca

Formula 1 - Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel : “Non sono al livello di Seb in determinate situazioni” : Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata. Photo4/LaPresse Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima ...

Roma-Milan - Pioli attacca la sua squadra : “Non si possono prendere gol così - commessi errori troppo importanti” : L’allenatore del Milan ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma, puntando il dito contro la propria squadra Un passo indietro rispetto al pareggio con il Lecce, il Milan perde a Roma e fa infuriare Stefano Pioli, deluso dalla prestazione dei propri giocatori nel pomeriggio dell’Olimpico. Spada/LaPresse Intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport, l’ex Fiorentina non ha usato mezze misure ...

I curdi Non si fanno illusioni. “Baghdadi sarà anche morto ma i miliziani ci sono ancora” : A Qamishlo, Rojava, Siria del Nord Est, sono le 3 del pomeriggio quando il presidente statunitense Donald Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis, è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali.In strada non si parla d’altro, anche se molti non ci credono. “Magari è scappato, forse non era lui”, mormorano gli anziani mentre si avviano a fare colazione verso il bazar. ...

Koulibaly : «Dobbiamo pensare a prendere meno gol - Non è vero che ci sono due Napoli» : Le parole di Koulibaly al termine di Spall-Napoli 1-1, da Tv Luna. «Ci aspettavamo di più, volevamo tornare da Ferrara con i tre punti. Peccato per il gol subito, dobbiamo pensare a prendere meno gol. Se non prendiamo gol, possiamo vincere più facilmente. Poi loro si sono messi tutti dietro, dobbiamo essere più bravi a gestire le partite». «Siamo tutti motivati. C’è rabbia nello spogliatoio perché abbiamo perso due punti. Sappiamo che ...

Francesca Manzini : “Mara Venier ce l’ha con me ed è stata gelida. Ma Non è l’unica in Rai : sono stata bistrattata ingiustamente” : “Mara Venier se la prese per uno scherzo che le feci imitando la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda. Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio, mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è stata gelida: “No””. A raccontare questo episodio è Francesca Manzini, tra le rivelazioni di Amici Celebrities. Bravissima imitatrice, durante il ...

Caldo anomalo : è “un autunno pazzo - le foglie Non cadono e in giro ci sono ancora mosche e zanzare” : Non cadono le foglie dalle piante che, per il Caldo, non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione, inoltre in giro ci sono ancora mosche e zanzare a testimoniare un autunno pazzo, che si classifica nella top ten dei più bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei dati Isac Cnr di settembre: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “la fame della Honda è contagiosa. La caduta di Viñales? Non me ne sono accorto” : Lo spagnolo ha analizzato la vittoria ottenuta a Phillip Island, soffermandosi sulla battaglia con Viñales e sulla sua fame di successi Cinquantacinque vittorie in MotoGp, superando anche Mick Doohan, ottantuno in totale con quattordici podi consecutivi in stagione e diciassette gare in testa. Numeri pazzeschi quelli di Marc Marquez, che continua a dominare in lungo e in largo il Mondiale di MotoGp, dopo averlo vinto aritmeticamente in ...

Taylor Mega : "Sono fatta così - ho tanti flirt. Ci provo a stare in una relazione ma Non ci riesco..." : La vita sentimentale di Taylor Mega è parecchio movimentata e questo non è più un segreto, considerando anche il recento triangolo, tutto al femminile, tra lei, Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo, social influencer che abbiamo visto recentemente ospite a Pomeriggio Cinque.Taylor Mega, intervistata dal settimanale Novella 2000, non ha negato l'evidenza, ammettendo di avere tanti flirt e di non riuscire, ...

Inter-Parma - Conte : “Sono molto preoccupato. Faremo delle valutazioni - ma Non dobbiamo guardare gli altri” : L’Inter non è andata oltre il pareggio contro il Parma. Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della squadra e altri aspetti della partita. Queste le parole del tecnico nerazzurro. “E’ la terza partita in sei giorni, giocano più o meno gli stessi calciatori e avremo delle difficoltà: non sono sereno sotto questo punto di vista. Abbiamo altre quattro partite a breve, nel giro ...

Sicilia : Miceli - 'Pd torni casa dei moderati - Non sono appalto di Italia Viva' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Penso che il dialogo con i moderati sia assolutamente necessario, anche e soprattutto in Sicilia, e che il Pd Siciliano debba tornare ad essere capace ad avere al suo interno e a fare da casa ai moderati. Non credo che i moderati in Sicilia debbano essere appaltati a

Ciclismo - Chris Froome non correrà il Criterium di Saitama. Rinviato il rientro in gara : “Non sono ancora al top” : Chris Froome non parteciperà al Criterium di Saitama contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi. Il britannico sarebbe dovuto tornare in gara a cinque mesi di distanza dal bruttissimo incidente al Giro del Delfinato, ieri si era cimentato nella ricognizione del percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sembrava tutto pronto per il suo reale rientro in gara ma il vincitore di quattro Tour de France non sembra ancora in perfette ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Non ci sono scuse - si poteva fare - la pista era bellissima” : Sofia Goggia ha sfiorato con il pettorale numero 64 l’accesso alla seconda manche dello slalom gigante di Soelden, in Austria, chiudendo al 32° posto ad appena 0″03 dalla qualifica. L’azzurra ha completato la sua gara con 3″00 di ritardo dalla statunitense Mikaela Shiffrin, al comando al termine della prima prova odierna. Così l’azzurra al sito federale a fine gara: “Ho sentito un pochino la prima gara e ho ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Molti piloti Non sono obiettivi in Safety Commission - si guarda solo ai propri interessi…” : Il programma odierno delle qualifiche della MotoGP è stato cancellato a Phillip Island per motivi di sicurezza legati non alla pioggia, ma al vento. Raffiche potentissime ed imprevedibili hanno provocato diverse cadute nelle tre classi ma è stata la fuoriuscita di pista a più di 300 km/h di Miguel Oliveira a convincere la direzione gara a sospendere l’attività in pista in attesa di un confronto con i piloti. Andrea Dovizioso, ai microfoni ...

Italiani come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...