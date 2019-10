Non perdere l’occasione San Siro

Ponte di Ognissanti in sella : le cinque strade da Non perdere in Italia [FOTO] : Sono circa 6,7 milioni gli Italiani che si preparano a partire in vista del Ponte di Ognissanti, l’ultimo weekend lungo del 2019. Un calo abbastanza significativo rispetto al 2018, con un -7,1%, forse a causa delle previsioni meteo, che parlano di piogge e un significativo calo delle temperature. Il meteo sfavorevole non sembra scoraggiare i viaggiatori, soprattutto l’87,5% di loro che sceglierà l’Italia, per un fine settimana alla scoperta ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : Non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...

Pietro Senaldi su Giuseppe Conte a Omnibus : "Non può perdere consenso - Non ne ha" : Ombre russe non solo su Matteo Salvini, ma anche sul premier Giuseppe Conte. E di queste ombre se ne parla a Omnibus, su La7. Ospite in collegamento Pietro Senaldi, al quale viene questo se la vicenda che riguarda il premier possa fargli perdere consenso. "Io credo che questa vicenda non possa fare

Un autunno da leggere : 4 titoli che Non potete assolutamente perdere : Dall’estate all’appena iniziato autunno sono stati pubblicati una serie di libri (dal romanzo al saggio, fino a quei volumi atipici) che si sono distinti per una loro complessiva qualità letteraria. Qui, di seguito, un primo elenco.“La mente del corvo” di Bernd Heinrich (Adelphi)Un volume che è una prodigiosa indagine avventurosa. Un voto personale e teologico all’intelletto dell’animale. Un ...

Allo Smau lo smartphone 5G di Zte e il tracker per Non 'perdere' valigie e persone : ZTE ha presentato a Smau le sue soluzioni fisse e mobili 4G e 5G CPE, smartphone, TV STB e Internet delle cose. Allo stand della multinazionale cinese è possibile provare lo smartphone di nuova generazione Axon 10 Pro 5G. I visitatori si troveranno immersi nella realtà virtuale creata dalle riproduzioni interattive in 3D e, grazie alla tecnologia DTS:X Ultra del chipset audio di Axon 10 Pro 5G, sarà possibile vivere un'esperienza ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a Non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

Juventus - Sarri : “Bravi a Non perdere la testa - abbiamo fatto 28 tiri in porta e il record di possesso palla” : La Juve vince nel finale grazie a Dybala. Non la miglior versione dei bianconeri, che riescono comunque ad avere la meglio della Lokomotiv Mosca. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico Maurizio Sarri. La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve, Dybala-Lokomotiv 2-1: le pagelle di CalcioWeb [FOTO] “Ad un certo punto è diventata una partita difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. abbiamo fatto ...

Watchmen dal fumetto DC arriva la serie tv di Damon Lindelof. Da Non perdere : Watchmen su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in contemporanea con HBO dal 21 ottobre in versione sottotitolata dal 28 in versione doppiata Watchmen alle 3 del mattino e alle 21:15 del 21 ottobre Un potenziale cult ha bisogno della contemporanea mondiale. Ecco così che dal 21 ottobre nel doppio formato 3 del mattino e prima serata arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv (disponibile On Demand) in versione originale con sottotitoli ...

Beautiful - spoiler Usa : Brooke e Ridge vicini all'addio - Thomas Non vuole perdere Douglas : Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera americana diretta da Brad Bell più famosa al mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 21 al 25 ottobre negli Usa, raccontano che Ridge e sua moglie Brooke saranno sull'orlo della separazione dopo un ennesimo litigio. Thomas Forrester, invece, si scaglierà come una furia contro Hope dopo aver scoperto che vuole togliergli Douglas Beautiful: Steffy contro Hope Nuovi colpi di ...

Alle 19 in diretta con l'Evento Speciale MTG Arena Mythic Championship e un giveaway da Non perdere : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering che in questo caso si renderà protagonista di un evento tutto da scoprire.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi. La nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo e per ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu : "A Pago auguro di Non perdere mai il sorriso" : Dopo il falò di confronto finale, Serena Enardu ha detto definitivamente addio allo storico fidanzato Pago, trovando conforto tra le braccia del single Alessandro Graziani. A distanza di settimane, l'ex tronista, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine' ha spiegato ha svelato il proprio stato d'animo per una scelta sofferta ma inevitabile: Le dico la verità: sono abbastanza frantumata. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore ...

Dance - Halloween - dinner party e non solo : gli eventi da Non perdere in autunno : Che si balla in Italia nell'autunno 2019? Il divertimento cambia forma e sorprende tutti, addetti ai lavori compresi. Tra i generi che vanno per la maggiore, c’è la musica urban, un mix vincente di pop, hip hop e reggaeton, mentre alla classica formula della discoteca solo notturna si affiancano spa

Prescrizione - Di Maio : “Sarà legge nel 2020. No dietrofront - quello lo voleva Berlusconi. Non perdere tempo sul carcere agli evasori” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...