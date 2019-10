“Non lo sento più” Flora Canto | prima di Brignano c’era lui | altro volto noto della tv

UeD - Armando Incarnato a sorpresa su Ida e Riccardo : “Non mi sento in colpa” : Uomini e Donne, Armando Incarnato tra Riccardo e Ida: il Cavaliere preso di mira dai fan della “coppia” A Uomini e Donne sta per consumarsi il dramma, infatti Riccardo e Ida si diranno addio definitivamente (così pare, almeno) e lei cercherà di nuovo Armando Incarnato. Proprio quest’ultimo infatti ha iniziato una conoscenza con Ida Platano […] L'articolo UeD, Armando Incarnato a sorpresa su Ida e Riccardo: “Non mi ...

Richard Gere a La vita in diretta - problemi dallo studio : “Non sento” : Richard Gere e la consegna delle chiavi di Firenze a La vita in diretta: problemi in studio La vita in diretta ha fatto una grandiosa sorpresa ai propri telespettatori: ha ripreso la consegna delle chiavi della città di Firenze a Richard Gere. Un colpaccio, senza dubbio, peccato che per alcuni minuti ci sono stati problemi […] L'articolo Richard Gere a La vita in diretta, problemi dallo studio: “Non sento” proviene da Gossip e ...

Non è ancora tempo per un disco solista di Michael Stipe - il cantautore : “Non sento la pressione - rilassatevi” : Del disco solista di Michael Stipe si era tanto parlato durante l'estate, quando i taccuini del periodico Robinson di Repubblica lo avevano raggiunto a Bologna mentre stampava il suo libro di illustrazioni Our Interference Time: A Visual Record. Alle domande del giornalista Dario Pappalardo l'ex frontman dei REM aveva parlato di 18 brani inediti pronti da lanciare per un debutto solista, ma mancava una data. Your Capricious Soul è stato ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “Non mi sento affatto fortunato - vi spiego perchè” : Il britannico si gode la vittoria numero 82 in carriera, ottenuta grazie ad un pizzico di fortuna che Hamilton non vuole ammettere Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia per la quarta volta in sei edizioni disputate, ottenendo il successo numero 82 in carriera. Una vittoria inaspettata per il britannico, che sfrutta il guasto avuto dalla monoposto di Vettel e la successiva VSC per sopravanzare le due Ferrari e completare la ...

Inter - Godin muro della difesa ma “Non mi sento un leader” : “Se mi sento gia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, mi sento importante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lunga Intervista a ‘Marca’, Diego Godin, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’Inter. “Milano? No, non ho ancora avuto ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Singapore 2019 : “Non capisco l’undercut. Resto concentrato ma volevo solo farvi capire come mi sento ora” : La Ferrari ha trovato un’inaspettata e ancora più saporita doppietta nel GP di Singapore 2019 di F1 grazie a una prova davvero perfetta di tutto il team. Aggiornamenti all’altezza del marchio, una strategia finalmente perfetta e due marziani alla guida fin dal sabato hanno permesso di interrompere un digiuno che durava da Ungheria 2017. Il successo è andato a Sebastian Vettel che ha saputo sfruttare al meglio la strategia pianificata ...